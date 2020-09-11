شاب يستعين بصديقيه لسرقة "تحويشة العمر" من شقة عمه بالدقهلية

كشف ضباط مباحث مركز شرطة "محلة دمنة" بمحافظة الدقهلية، لغز سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل إحدى الشقق السكنية، وتبين أن وراء السرقه 3 أشخاص من بيهم نجل شقيق المجني عليه.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة "محلة دمنة" من المدعو "حسن إبراهيم" 63 عامًا، مقيم بدائرة المركز، يفيد بسرقة كميات من المشغولات الذهبية والأموال من مسكنه، عبارة عن مبلغ نقدي 78 ألف جنيه وبعض من المشغولات الذهبية تقدر بنصف مليون جنيه ومبلغ 450 دولارًا.

بتشكيل فريق بحث برئاسة الرائد كريم عبد الرازق، رئيس مباحث مركز شرطة "محلة دمنة" وتفريغ الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعه 3 أشخاص، بينهم نجل شقيق المجنى عليه، وهم "أحمد.س" 15 عامًا، وشهرته "أحمد السحريت" و"إبراهيم م. إ" 17 عامًا، و"محمد .أ" 17 عامًا، نجل شقيق المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين، وتبين أن نجل شقيق المجني عليه، اتفق مع المتهمين الأول والثاني على سرقة عمه، الذى كان يعمل خارج البلاد، وقام الأول بتأمين الشارع أثناء السرقة وقام الثاني والثالث بسرقة المشغولات الذهبية وسلموها للأول لإخفاءها.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بجريمة السرقة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1397 لسنة 2020 جنح مركز شرطة محلة دمنة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات .