"الزراعة" تعلن حصاد معهد بحوث أمراض النباتات خلال أغسطس

أعلن معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصاد الأنشطة الإنتاجية التي تم إنجازها خلال أغسطس الماضي.

وأوضح الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، أنه تم خلال شهر أغسطس تكثيف المرور من خلال اللجان العلمية التابعة للمركز، بالمحافظات المختلفة، لدراسة الحالة المرضية للمحاصيل المختلفة، حيث تم المرور على محاصيل الخضر في بعض مراكز محافظات البحيرة والمنوفية وكفر الشيخ و الغربية والإسماعيلية وبني سويف والمنيا وأسيوط، كذلك المرور على بعض محاصيل الفاكهة في بعض مراكز محافظات البحيرة والغربية والإسماعيلية وبني سويف على محاصيل النخيل والموالح والكمثري والعنب والمانجو، فضلاً عن المرور على محصول الذرة في بعض مراكز محافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة وبني سويف والمنيا وقنا والأقصر.

وأشار إلى أنه تم المرور على محصول قصب السكر في بعض مراكز محافظتي قنا والأقصر، كذلك المرور على محصول الأرز في بعض مراكز محافظات البحيرة والشرقية والدقهلية والغربية وكفرالشيخ.

وفيما يتعلق بالنشاط الخدمي والإنتاجي، أشار مدير المعهد إلى أنه فحص عدد (680) رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحيتها من الناحية المرضية، فضلاً عن فحص عدد (110) عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، كذلك الاشتراك فى أعمال (9) لجان لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، وفحص عدد (37) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كما تم تعريف عدد (3) عزلات فطرية بقسم حصر وتقسيم الفطريات.