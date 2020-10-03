قافلة طبية تقدم علاجاً مجانياً لـ1127 من أهالي "علي كيلاني" ببني سويف

أكد محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم السبت، انتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشئون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً، وأوضح أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتبين من التقرير، الذي استعرضه المحافظ بهذا الشأن، أنه تم تنفيذ قافلة بقرية "علي كيلاني"، التابعة لمركز ببا، على مدار يومين، في 8 تخصصات طبية مختلفة، شملت "الباطنة، والأطفال، والعظام، والنساء، والرمد، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان"، حيث تم تنظيم أعمال القافلة ضمن إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس "كورونا".

وتمكن فريق القافلة، على مدار يومين، من توقيع الكشف الطبي على 1112 مريضاً، وإجراء تحاليل معمل دم لنحو 79 مستفيداً، ومعمل طفيليات لـ34 مريضاً، وحالات الأشعة 13 حالة، وموجات فوق صوتية 20 حالة، وعدد 13 قرار علاج على نفقة دولة، فيما تم تحويل 23 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، بينما تم عمل كشف مبكر لـ95 مواطناً عن أمراض الضغط والسكر.

وتضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لعدد 132 عن الأمراض المعدية، شملت "الكورونا، والالتهاب الكبدي الفيروسي، والسعار، وأنفلونزا الطيور، والطفيليات المعوية، والبلهارسيا، والأمراض غير المعدية، مثل الضغط والسكر والسمنة، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للحوامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل، وعلامات الخطورة".

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن هذه القوافل تشهد دعماً نوعياً من وزارة الصحة، وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتورة هايدي محمد عبد الوهاب، منسـق القوافل العلاجية بالمديرية.