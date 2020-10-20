محيي الدين: سأتابع مع المجموعة العربية مستجدات وأولويات "صندوق النقد"

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وعضو مجلس إدارته ممثلًا لمصر والمجموعة العربية، إن مجلس إدارة الصندوق، يُعد الجهة الأكبر في إطار الحكومة داخل الصندوق، لمتابعة عمل العاملين داخل الصندوق في تعاونهم مع الدول المختلفة.

وأضاف "محيي الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على شاشة "الحياة": "مفيش ورقة بتطلع إلا لما تمر على مجلس الإدارة، بحكم الاتفاق وبحكم مواد الاتفاق المؤسس لصندوق النقد الدولي، دورنا هنا كمجلس إدارة الصندوق هو الإشراف على هذا العمل".

وأشار المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وعضو مجلس إدارته ممثلًا لمصر والمجموعة العربية، إلى أنه يرأس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، بصفتين وهي مدير عام لصندق النقد الدولي ورئيس مجلس الإدارة، وكل مدير تنفيذي بالصندوق دور في التعبير عن مصالح المجموعة الذي يمثلها والتي انتخبته ووضعت ثقتها فيه.

وأوضح محيي الدين، أن دور المدير التنفيذي هو التوضيح للمجموعة الذي يمثلها بتواصله المباشر معها الأولويات والمستجدات، ليس فقط على مستوى كل دولة، ولكن أيضًا ما يؤثر على هذه الدول من مستجدات عالمية أو أوضاع إقليمية أو تغيرات إيجابية أو سلبية قد تحدث.

وتابع: "دورك مستمر ومباشر مع هذه الدول، وأعضاء المجموعة ينقسموا لشقين، فيه دول عندها برامج مع الصندوق، ودول أخرى عضو ولكن ليس لديها برامج مع الصندوق، لما يبقى فيه دولة ليها برنامج مع الصندوق، يبقى مدير التنفيذي علاقته بالدولة المعنية أكثر كثافة".

وأعلن مجلس الوزراء، إنه تم انتخاب المرشح المصري الدكتور محيي الدين بالاجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي وعضواً بمجلس ادارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية، والتي تمشل مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن بالاضافة إلى المالديف.