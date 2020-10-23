3 خطوات لطلب سداد قسط بالمدن الجديدة.. بدون رسوم

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان 3 خطوات يجب أن يتبعها المواطن عن تقديمه لطلب سداد قسط بالمدن الجديدة.

المستندات المطلوبة

- بطاقة رقم قومي سارية وصورة منها

- أصل ملكية العقد

- الإيصالات القديمة

شروط الحصول على الخدمة

• مالك الأرض أو وكيل عنه

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

إجراءات المواطن

الخطوة الأولى: التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

الخطوة الثانية: التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

الخطوة الثالثة: استلام الخدمة.

الرسوم المطلوبة

لا توجد رسوم للخدمة ولكن دفع قيمة القسط فقط.

تخصيص 53 قطعة أرض بـ 22 مدينة

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 53 قطعة أرض بـ 22 مدينة جديدة، بأنشطة مختلفة (عمراني متكامل – إسكان فندقي – نادٍ رياضي – مدارس – معهد عالي – صناعي – طبي – سياحي ترفيهي – سكني تجاري إداري – قاعة أفراح – دار مناسبات – محطة خدمة وتموين سيارات).

وتمت الموافقة على تخصيص 12 قطعة أرض بالقاهرة الجديدة، وقطعة بالعاشر من رمضان، و3 قطع بـ6 أكتوبر، وقطعة بـ15 مايو، و4 قطع بالسادات، وقطعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، و3 قطع بالعبور.

وتمت الموافقة على تخصيص قطعة بالشروق، و4 قطع ببدر، و3 قطع بدمياط الجديدة، و3 قطع ببرج العرب الجديدة، و3 قطع بالنوبارية الجديدة، وقطعة بالصالحية الجديدة، وقطعة بالفيوم الجديدة، وقطعة بالعبور الجديدة، وقطعة بالمنيا الجديدة، و3 قطع بأسيوط الجديدة، وقطعة بقنا الجديدة، وقطعة بناصر “غرب أسيوط”، وقطعة ببني سويف الجديدة، و3 قطع بسوهاج الجديدة، وقطعة بالعلمين الجديدة.