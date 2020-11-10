107 ملايين جنيه لتوصيل مياه الشرب للقرى المحرومة بسوهاج

خصصت شركة مياه الشرب بسوهاج مبلغ 107 ملايين جنيه، لتوصيل خدمات مياه الشرب إلى القرى المحرومة بأنحاء المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للنهوض بالقرى الاكثر احتياجاً.

وقال اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، إنه يجري مد شبكات مياه الشرب، ودق آبار المياه، وإحلال وتجديد خطوط المياه للقرى المستهدفة في مراكز "البلينا والمراغة والمنشاة واخميم وجرجا وجهينة وطما".

وأوضح رئيس شركة مياه سوهاج ان القرى المستهدفة تشمل "الإصلاح والحبيل والحرجة بحري والحرجة قبلي وأولاد عليو وبرخيل وبني حميل وعرابة أبيدوس ويعقوب" بمركز البلينا، وقرى "إقصاص أولاد إسماعيل وبناويط وبني هلال" بمركز المراغة، وقرى "الخنانسة شرق والخنانسة غرب والكوامل قبلي" بمركز المنشاة.

كما تشمل قرى "الأحايوة شرق والعيساوية شرق والكولا" بمركز اخميم، وقريتي "المحاسنة ونجع الغباشي" بمركز جرجا، وقريتي "نزة البحرية وعثمان بن عفان" بمركز جهينة، وقرى "الحديقة والعمايدة والحلاقي والعزبة المستجدة وبالدوير والمدمر والمواطنين وأم دومة وقاو غرب والشيخ رحومة والصفيحة وبني حرب وبني عمار وحاجر مشطا ونزلة القاضي ونزلة عمارة" بمركز طما.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس شركة المياه بسوهاج عن تخصيص مبلغ 53 مليون جنيه، خلال العام الحالي 2020/ 2021، وذلك للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، منها مبلغ 35.7 مليون جنيه، للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب، تتضمن 29 مشروعاً، ومبلغ 17.3 مليون جنيه للإحلال والتجديد بقطاع الصرف الصحي، وتشمل 8 مشروعات.

وأوضح "بدري" أن مشروعات مياه الشرب تتمثل في إحلال وتجديد محطات مياه سطحية ونقالي ومطورة وآبار ارتوازية ووحدات ترشيح طبيعي، وأجزاء من شبكات مياه الشرب بجميع مراكز المحافظة، بينما تتمثل مشروعات الصرف الصحي في إحلال وتجديد محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي وشبكات الانحدار وخطوط الطرد بمراكز سوهاج وطهطا وطما واخميم.