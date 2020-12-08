بعد فشل الطرق العادية.. تركيب وصلة وريدية لمريض فشل كلوي بالدقهلية

تمكن أطباء مستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية، اليوم، من تركيب وصلة وريدية شريانية لمريض يبلغ من العمر 57 عاما يعاني من فشل كلوي، وهو ما وصفته مديرية الصحة بأنه "أول مرة تجري مثل هذه العملية في المستشفى".

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن فريق طبي بمستشفى السنبلاوين العام تمكن من إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 57 عامًا، يعاني من فشل كلوي بعد التدخل السريع من الفريق الطبي، وتم تركيب وصلة وريدية شريانية للمريض بنجاح.

وأضاف مكي، في بيان صحفي، بأن الذين يحتاجون لهذه التقنية هم مرضى الفشل الكلوي الذين انتهت بهم السبل لغسيل الكلى بالطرق العادية، عن طريق وضع الوصلة في الوريد باليد والذراع، وكذلك المرضى الذين يتلقون الغسيل عن طريق القسطرة.

وتقدم وكيل وزارة الصحة، بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي المكون من الدكتور حسام رشدي، أستاذ دكتور جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، والدكتور تامر سعيد أخصائي الجراحة ومدير العمليات، والدكتور محمد أشرف أخصائي التخدير، والأطقم المعاونة لهم متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

ومن جهة أخري تمكنت نجح فريق طبي بمستشفى ميت غمر المركزي على مدار 3 ساعات، من إنقاذ حياة شاب عمره 38 عامًا، تعرض لحادث مروري كاد أن يودي بحياته، والذي تسبب له في إصابته بنزيف بالمخ وإصابات آخرى بفقد جلد الساعد والعضلات.

ووصل الشاب إلى مستشفى ميت غمر المركزي، "حالة خطر"، ويعاني من إصابته بنزيف في المخ وفقد جزء كبير من الجلد والعضلات في الساعد.

ونجحت وحدة طوارئ جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى في إجراء جراحة دقيقة وعاجلة لشفط النزيف وإيقافه وإزالة الضغط الناتج منه على المخ، كما تدخلت وحدة جراحة التجميل لإجراء جراحة ترقيع لجزء كبير مفقود من الجلد والعضلات في الساعد في نفس وقت الجراحة.