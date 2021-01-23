كل ما تريد معرفته عن المعاش «استحقاقه وشراء مدد مكملة والحرمان منه»

مرحلة جديدة من عمر الإنسان تبدأ ببلوغه سن المعاش وتفرغه لحياته ليستمتع بها بعد انتهاء رحلة العمل سواء كان حكوميا أو في قطاع خاص أو أعمال حرة، حيث يستريح الإنسان ويحصل على المعاش الذي تصرفه له هيئة التأمينات بناء على الاشتراكات التأمينية التي دفعها طوال حياته الوظيفية والعملية، وهناك تساؤلات كثيرة أثارها العاملون بالجهاز الإداري للدولة، بعضهم من حديثي التعيين والبعض الآخر من الذين اقترب خروجهم على المعاش، حول بعض الاستفسارات عن المعاشات والمستحقات وغيرها وهذه الموضوعات نقدمها لكم كما يلي:

سن الخروج على المعاش

السن القانونية للخروج على المعاش هو 60 عامًا، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.

ونصت المادة 41 من قانون التأمينات سيجرى توحيد سن المعاش تدريجيا ليصبح 65 عامًا اعتبارًا من يوليو عام 2040، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالخارج، بهدف المساواة بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وتوحيد المزايا التأمينية للجميع، وسيتم رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032 و لـ62 عامًا في يوليو 2034، ثم يرفع سن المعاش مرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036 ورفع سن المعاش لـ64 عامًا في يوليو 2038، ويرفع سن المعاش لـ65 عامًا فى يوليو 2040 حيث من المقرر أن يبدأ التطبيق الفعلي للقانون على مواليد 1980 وما بعدها، إذ سيخرجون على المعاش على سن 65 عامًا، بداية من 2040.

حالات التي يتم فيها الجمع بين المعاش والمرتب

هناك بعض الحالات التي يمكن للمواطن أو المواطنة فيها الجمع بين المعاش والمرتب مثل المعاش المستحق عن نفسه والمعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة والمعاش المستحق عن الوالدين والمعاش المستحق عن الأولاد والمعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

المعاش المبكر

ضوابط تسوية المعاش المبكر في قانون الخدمة المدنية- للموظف الذى تخطى سن الـ50 عاما أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن اتخذت ضده إجراءات تأديبية.

وإذا لم يكن تجاوز سن 55 عاما وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، يتم ترقيته لمنصب أعلى من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، ويتم تسوية حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها 5 سنوات.

وإذا تجاوز سن 55 وتجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عاما، يتم تسوية حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أقل.

ولا يجوز تعيين من يتم إحالته للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون ويستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تَكَون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

شروط تسوية المعاش المبكر

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية- الانتهاء من مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة، كما أنّها تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.

أن تكون مدد الاشتراك المسددة لا تقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه وألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش مع العلم أنه لن يتم إيقاف من استحق معاشا مبكرا، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط المنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.

ويجب أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

الحصول على المعاش للورثة

نص القانون على أنَّه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحق عنه الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة المقررة، بداية من الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويقصد بالمستحقين الأرمل، الأرملة، الأبناء، البنات، الوالدان، الإخوة، الأخوات، الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها، في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

ويشترط لاستحقاق الأرملة، والأرمل أن يكون الزواج موثقاً، أو ثابتاً بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى، كما يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.

وأيضًا يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الابن العاجز عن الكسب، الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس، أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز الليسانس أو البكالوريوس، ولم يلتحق بعمل أو يزاول مهنة، ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين، بالنسبة للحاصلين على مؤهلات عليا، وسن الرابعة والعشرين للحاصلين على المؤهلات الأقل.

ويشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات إضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات، أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم.

حالات حرمان المستفيدين من تقاضي المعاش

معاش المستحق يوقف صرفه في حالة الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش، أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالدخل الصافي.

وكذالك في حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية، منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في ترك مزاولة هذه المهنة، اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية حالات وشروط مزاولة المهنة.

شراء المدة المكملة لاستحقاق المعاش

يمكن للمؤمن عليه شراء المدة المكملة ليتمكن من الحصول على المعاش، ويشترط أن تكون المدة المطلوب شراؤها سنوات كاملة وليست شهورا وأن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة، وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي وألا تتجاوز مدة الاشتراك الفعلية.

كما يسمح بشراء المدة المكملة لاستحقاق المعاش للأرملة زوجة المتوفي في حالة وفاة المؤمن عليه قبل سداد المبلغ المطلوب منه، كما يسمح للزوجة بشراء المدة المكملة لاستحقاق المعاش ليتم صرفه شهريا، ويمكن للمستحقين عن المتوفى سواء كانوا إخوته أو أبناءه دفع المبلغ المستحق دفعة واحدة نقدا، خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة.