الشوربجي: لائحة إدارية موحدة للمؤسسات الصحفية القومية لأول مرة

قال المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه سيتم عقد اجتماع مع ممثلي الجمعيات العمومية، اليوم، لمناقشة كل جوانب العمل الإداري والمالي والصحفي بالمؤسسات الصحفية القومية، فضلاً عن مناقشة اللائحة الإدارية الموحدة للمؤسسات الصحفية.

وأضاف المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة، أن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية لم تنعقد منذ عام 2018، كما أن مجالس الإدارة لم تنعقد منذ فبراير 2020، مشيرا إلى أنه منذ صدور قانون تنظيم الصحافة وفي 2018، لم يكن هناك مجالس الإدارة ولا جمعيات عمومية، وأنما كان رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير مؤقتين.

وأضاف أن الهيئة منذ تشكيلها وضعت على رأس أولوياتها تشكيل مجالس الإدارة والجميعات العمومية، وإجراء حركة تغييرات رؤساء تحرير الإصدارات الصحيفة.

وأوضح الشوربجي أنه لأول مرة يتم الانتهاء من عمل اللائحة إدارية موحدة بجميع المؤسسات الصحفية القومية، لتنظيم سير العمل ووضع قواعد الترقي، كما أكد أنه سيتم تسليمها إلى مجالس الإدارة خلال أيام.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن اللائحة تم إعدادها بواسطة المؤسسات الصحفية القومية نفسها، مشيرا إلى أن دور الهيئة كان مجرد دور تنسيقي، لتوحيد قواعد العمل بمختلف المؤسسات الصحفية القومية، كما أوضح أن اللائحة الإدارية سيتم عرضها على الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية لمناقشتها وإقرارها تمهيدا للعمل بها.

وأشار الشوربجي في كلمته إلى أن الهيئة عملت منذ تولي المسؤولية على حصر الأصول الثابتة للمؤسسات الصحفية القومية، وتبين عدم وجود عقود ملكية لبعضها، لافتا إلى أن هناك مؤسسات استطاعت القيام من عثرتها المالية، بينما تحتاج مؤسسات أخرى مزيدا من العمل.

وأوضح أن الهيئة نظمت العديد من الدورات التدريبية التي وصلت إلى نحو 45 دورة في عدد من مجالات العمل الصحفي، فضلا عن العمل على النهوض إداريا بالتزامن مع التطور الصحفي المنشود.