عاجل.. تشييع جنازة والدة وزير المجالس النيابية بحضور المفتي

شهد مسجد المشير طنطاوي، في التجمع الخامس، توافد عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية بالدولة، للمشاركة في مراسم تشييع جنازة والدة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية.

وحضر إلى مسجد المشير، وكيل مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، إلى جانب عدد كبير من النواب بمجلسي الشيوخ والنواب.

كما حضر الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وعدد من الوزراء والمسئولين الحاليين والسابقين أيضا، بينهم بينهم المستشار عمر مروان، وزير العدل، وعصام الجزار، وزير الإسكان، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب، للمشاركة في مراسم تشييع الجنازة التي بدأت في تمام الرابعة عصر اليوم بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وكان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وأحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين، وكيلا المجلس، قد تقدموا بخالص العزاء للوزير في الفقيدة.

كما نعى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، والأمين العام للمجلس المستشار محمود إسماعيل، والدة وزير شؤون المجالس النيابية، التي وافتها المنية صباح اليوم.