لقاء سويدان: قرار اعتزالي ليس بسبب قصة حب أو زواج

نفت الفنانة لقاء سويدان، أن يكون إعلان قرار اعتزالها في وقت سابق، يعود إلى وجود قصة حب وزواج في حياتها، موضحة أنها كانت تمر بأزمة وليس بسبب الزواج، مؤكدة: «لو أنا مثلًا واخدة بالي من بيتي وشغلي، لية أبطل شغل! وبعدين أنا مش بعمل حاجة ممكن تضايق أي راجل».

وقالت «سويدان»، في لقاء مع برنامج «ليالي TeN» المذاع على قناة «TeN» الفضائية، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي، الجمعة، إنها عادت من الاعتزال للعمل مرة أخرى في الفن من خلال عرض مسرحية «سيد درويش» التي تُعرض على مسرح البالون، موضحة أنها تحب هذا العرض جدًا، وغيرت من جلدها -فنيًا- في هذا العمل، وأحبت دور «جليلة» الذي تقدمه في المسرحية.

وشددت على أنها تعشق سيد درويش منذ صغرها، وتعتبره لم يحصل على حقه، رغم أنه كان يحب مصر كثيرًا ولحن النشيد الوطني، وغنى لكل الحرف الموجودة في مصر، معربة عن شكرها لكل من دعموها للحصول على هذا الدور.

وأشارت إلى أنها رفضت هذه المسرحية 3 مرات، مرة في 2019، ومرة أخرى قبل أن تعتزل، وبعد عودتها للتمثيل مرة أخرى، ولكنهم عرضوا عليها المسرحية مرة أخرى، وعندما قرأتها أحبت شخصية جليلة، موضحة: «دي علامة من ربنا إن المسرحية مستنياني رغم إنها قعدت سنة ونص وجابوا أكتر من زميلة، ومفيش واحدة منهم قبلت، وحسيت إنها حاجة لطيفة وتحدي، خاصة أني أعشق فيلم سيد درويش الذي أدى دور البطولة فيه كرم مطاوع، وهند رستم، ونظرًا لأن المقارنة مع هند رستم التي أدت دور جليلة في الفيلم صعبة جدًا، قررت أعمل الدور من زاوية أخرى بعيدًا عن ذلك، وعملتها بشكل تاني، وخفة دم شديدة، وأنها عاشقة رومانسية».

وأوضحت أنها من اختارت ملابس الشخصية، وذهبت لشراء القماش، وصممت الملابس واختارت الإكسسوار، مؤكدة: «اندمجت مع الشخصية جدًا، وحسيت إنه أنا جليلة».