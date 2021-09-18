حفاظا على شقتك.. اعرف عيوب تصنيع الأجهزة

بدأ عدد كبير من المواطنين البحث عن عيوب تصنيع الأجهزة المنزلية التي تؤدي إلى إشعال الحرائق في البيوت عقب حادث حريق محتويات شقة العروسين «إسلام محمد وزوجته ندى» المقيمان بالغردقة بالكامل في ليلة زفافهما بسبب عيب تصنيع بالثلاجة تسبب في انفجار الشقة واندلاع الحريق بها، وبعد 30 يوما من المعاناة أثبتت جهات التحقيق وتقارير المعاينة وجود عيب في تصنيع الثلاجة أدى لانفجارها بعد ساعات من تشغيلها.

طرق الإبلاغ عن شكوى عيوب الصناعة أو الصيانة للأجهزة الكهربائية

وتستعرض «الوطن» الإجراءات التي تتخذها مصلحة الرقابة الصناعية للإبلاغ من خلال رقم تليفون الخط ساخن 19783 عن شكاوى عيوب الصناعة والصيانة وخدمة ما بعد البيع بمختلف أنواع الأجهزة من تليفزيونات وغسالات وتكييفات وبوتجازات وثلاجات ودش وريسيفر ودفايات ومراوح وموبايلات وأجهزة كمبيوتر سواء لخدمة البيع أو أثناء الصيانة للمنتجات والسلع الكهربائية والإلكترونية وغيرها، وكذلك خدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع.

التقرير الفني الصادر عن مصلحة الرقابة الصناعية أساسي لضمان حق المواطن

وتتواصل الهيئة مع المواطن للوصول للحل الإيجابي لها مع الشركة أو الوكيل أو تقديم التقرير الفني لتصعيد شكواه مع السلطات التنفيذية والقضائية لضمان حق المواطن وبصورة سريعة تساعده في الحصول على حقه من خلال اتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أن التقرير الفني الصادر عن مصلحة الرقابة الصناعية أساسي لضمان حق المواطن.

كيفية الاستخدام الأمثل للثلاجة

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعض النصائح التي تساعد ربة المنزل في استخدام «الثلاجة» بالشكل الأمثل:

- شراء الأجهزة الأعلى كفاءة «اقرأ بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الثلاجة».

- ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط.

- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجة.

- الحرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة مرة أو مرتين في السنة على الأقل.