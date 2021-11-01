درجات الحرارة اليوم الاثنين 1-11-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين، على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 29 19

الإسكندرية 27 20

وادي النطرون 29 18

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 19

دمنهور 28 19

بلطيم 26 19

مطروح 27 18

السلوم 27 14

سيوة 29 15

بورسعيد 28 22

دمياط 27 22

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 29 20

السويس 29 20

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 30 22

نخل 29 16

نويبع 31 23

طابا 28 20

كاترين 26 15

الطور 32 20

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 34 22

مرسى علم 32 20

الفيوم 30 17

بني سويف 31 17

المنيا 32 17

أسيوط 33 18

سوهاج 34 19

قنا 35 19

الأقصر 36 20

أسوان 37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 25

الوادي الجديد 35 17

شلاتين 32 20

أبو رماد 32 20

حلايب 31 21

رأس حدربة 30 21

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

مكة 37 25

المدينة 36 23

الرياض 32 20

المنامة 31 25

أبو ظبي 35 25

الدوحة 35 25

الكويت 36 21

دمشق 24 12

بيروت 28 23

عمان 27 16

القدس 23 15

غزة 29 20

بغداد 34 19

مسقط 32 29

صنعاء 21 08

الخرطوم 39 27

طرابلس 27 20

تونس 27 19

الجزائر 25 18

الرباط 24 16

حالة الطقس اليوم في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، كما يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد نهارا، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.