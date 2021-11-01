تنظيم ورش سباكة لتعليم السيدات صيانة الأدوات الصحية بالمنوفية

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه تم عقد ورشة سباكة خفيفة، لمساعدة المرأة على صيانة أدوات السباكة البسيطة بالمنزل، مثل خلاطات وصنابير المياه، ومساعدتها على تعلم كيفية صيانة صرف الأحواض بالحمامات والمطابخ، وطرق تسليكها حال انسدادها، وكيفية التعامل مع البالوعات المسدودة، وطرق صيانتها وتسليكها، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

تنفيذ خطة لتوعية المواطنين بأهمية «حياة كريمة»

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، في بيان صادر عن الشركة القابضة، إلى أن فريق التوعية بالشركة يستمر في تنفيذ خطة لتوعية المواطنين بأهمية مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الدولة، من خلال تطوير قرى الريف المصري.

ندوة توعية للمواطنين والعاملين بجميع المصالح الحكومية

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إنه بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة أشمون، تم عقد ندوة توعية للمواطنين والعاملين بجميع المصالح الحكومية بمركز أشمون بمبادرة «حياة كريمة»، بمقر قاعة الاجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة أشمون.

التعريف بالمشاريع القومية المقامة بقرى مركز أشمون

وأوضح، أن الندوة تناولت التعريف بالمشاريع القومية المقامة بقرى مركز أشمون، ضمن مبادرة حياة كريمة، وكيفية التعامل معها، والحفاظ عليها، وكذلك أهمية الحفاظ على مياه الشرب، وضرورة ترشيد إستهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل معها والإستخدام الأمثل لها.

تطبيق برنامج «قراءتي» لتسجيل القراءات إلكترونيا

وأضاف، أنه تم استعراض خدمات الشركة، وطرق التواصل مع المواطنين، وكيفية توصيل المواطن لشكواه، وحلها في أسرع وقت ممكن، من خلال الخط الساخن للشركة (125) وكيفية تطبيق برنامج قراءتي لتسجيل القراءات إلكترونيا لتلافي حدوث أي مشاكل أو معوقات، كما تم توزيع مطبوعات على الحضور، للتأكيد على رسائل التوعية التي تناولتها الندوة.

وفي نهاية الندوة تم إجراء استطلاع رأي للحاضرين عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفتح باب التساؤلات والمناقشات أمام جميع الحضور والاستماع إلى جميع المشاكل المطروحة والرد عليها بكل وضوح وشفافية.