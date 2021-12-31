تعيين 2698 شابا وصرف 77 ألف جنيه منحا للعمالة غير المنتظمة بالقليوبية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية 2698 شابا، من بينهم 31 «قادرون باختلاف» من خلال شهادات القيد «كعب العمل» المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، من بين 7133 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 634 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

صرف 77 ألف جنيه منحا لـ21826 عاملا

وأكد الوزير صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 8 منح مولود جديد، ومنحة زواج، و5 منح وفاة أحد الأقارب لـ5 عمال، ومنحة وفاة عامل، وإجراء 6 عمليات جراحية كبرى لـ6 عمال، بإجمالي 77 ألف جنيه لـ21 عاملاً من المسجلين بالمديرية، وبلغ عددهم 21826 عاملا.

وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية، خلال شهر نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن المديرية أجرت قياس مستوى مهارة 2420 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 2395 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 4 شهادات قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 28 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، فضلاً عن استخراج وتجديد ترخصين عمل للأجانب.

337 محضرا للمنشآت المخالفة

كما فتشت المديرية في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 674 منشأة دوريا، وعمل 38 حملة تفتيش شامل، وأسفر ذلك عن تحرير 201 محضر، والتفتيش على 29 منشأة يعمل بها 65 طفلا، وأنذرت 18 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير محضر فوري لمنشأة مخالفة، وإجراء التفتيش على 312 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرر 337 محضرًا للمنشآت المخالفة، وأسفر عن تحرير 192 محضرا، وعقدت 15 ندوة توعية، كما تم بحث 66 شكوى.

فض إضراب 77 عاملا بـ«النهضة للكارتون»

وفي مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 282 شكوى، تم تسوية 22 منها ودياً، وإحالة 46 للقضاء، وحفظ 33 شكوى، ولا تزال هناك 181 شكوى تحت البحث والدراسة، فضلاً عن فض إضراب لـ77 عاملا من العاملين بشركة النهضة للكارتون بعد الاتفاق على المطالب وعودة العمال للعمل والإنتاج.

وأكدت مدير المديرية، بدء دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الشوبك - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ 14 متدربة، في مجال التدريب المهني.

وأشارت إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكل المنشآت؛ للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفتشت المديرية من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة .