افتتاح 5 مشروعات جديدة في المحلة بتكلفة 98 مليون جنيه

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحلة الكبرى تشهد تنفيذ عدد من المشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية من أجل عودة قلعة الصناعة الكبرى إلى عهدها المنشود، جاء ذلك خلال جولة الافتتاحات التي قام بها المحافظ صباح اليوم، داخل مركز المحلة، لافتتاح ٥ مشروعات في قطاعي الشباب والرياضة والصرف الصحي، بحضور النائب محمود الشامي، النائب عمرو السعيد، المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة.

استهل محافظ الغربية جولته بافتتاح محطة "محيي الدين سعد" للصرف الصحي بحي ثان المحلة الكبرى، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من رئيس الجهاز عن خطوات إنشاء المحطة والتي تم إنشائها بتكلفة ٤٥ مليون جنيه وتتكون من محطة رفع، خط طرد بطول ٢٦٧٠ م/ ط بقطر ٤٥٠ مليمتر، وشبكة انحدار بطول ١٣ كم لتخدم ١٦٠ ألف نسمة من أهالي المحلة بطاقة استيعابية ١٦٠٠٠ متر مكعب يومياً.

واستكمل المحافظ جولته بافتتاح محطة الصرف الصحي بقرية ديرب هاشم والتي تم إنشائها بتكلفة ٤٠ مليون جنيه لتخدم ١٠٠٠٠ نسمة، والتي تصب في محطة رفع المشتل من خلال خط طرد بطول ١٢٠٠ متر، وأوضح المحافظ أن الغربية تحتل المركز الأول بين المحافظات، في تغطية القرى والعزب بمياه الشرب، إلى جانب سعي الدولة بكل قوة لتغطية كافة القرى والعزب بخدمات الصرف الصحي، حيث تم إنفاق مليار ونصف مليون جنيه على مدار ١٥ سنة لتوصيل خدمات الصرف الصحي بمدينة المحلة فقط، كما تم تغطية ٤٣ قرية من إجمالي ٥٨ إلى جانب ٦٦ عزبة من إجمالي ٣٥٢، وسيتم تغطية الباقية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفي سياق آخر افتتح الدكتور طارق رحمي أعمال تجديد ثلاث ملاعب بمراكز شباب بتكلفة ٣ ملايين جنيه، حيث تمت أعمال (إحلال وتجديد ملعب سامول الخماسي والمقام على مساحة ١٠٥٦ متر مربع، إحلال وتجديد ملعب دمتنو السباعي والمقام على مساحة ٣٠٩٥ متر مربع وملعب كفر دمتنو الخماسي الذي تم إحلاله وتجديده على مساحة ٦٠٧ متر مربع).

وعلي هامش الجولة تفقد المحافظ اصطفاف معدات حي ثان المحلة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي شاركت في رفع مياه الأمطار خلال موجة الطقس السيئة التي تعرضت لها المحافظة في بداية الأسبوع الجاري.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، الأستاذ علاء النمر رئيس حي أول المحلة.