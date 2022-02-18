رئيس دونيتسك: الأوضاع تتجه نحو الحرب.. وأوكرانيا: تسلمنا 2000 طن أسلحة

قال دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد بمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا، إن الأوضاع في المنطقة تتجه نحو الحرب، في الوقت الذي أكد فيه وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن الوزن الإجمالي للأسلحة التي تسلمتها حكومة كييف من الغرب على خلفية التصعيد الحالي مع روسيا يتجاوز ألفي طن.

بوشيلين: في أي وقت قد يبدأ هجوم أوكراني واسع النطاق

وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، في حديث لقناة روسيا 24، مساء اليوم، الجمعة، ردا على سؤال ما إذا كانت الأمور تتجه نحو حرب واسعة النطاق في دونباس: نعم للأسف.

وأضاف بوشيلين: في أي وقت قد يبدأ هجوم واسع النطاق، والأمور كلها مهيأة لذلك، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

جاء ذلك بعد أن أعلن بوشيلين، في وقت سابق من يوم الجمعة، عن إطلاق عملية واسعة لإجلاء المدنيين، وفي مقدمتهم النساء والأطفال من الأراضي تحت سيطرة الجمهورية الشعبية، تحسبا لما وصفه بهجوم أوكراني.

وفي السياق نفسه، اتخذت أيضا جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد بالمنطقة ذاتها إجراءات مماثلة لإجلاء المدنيين.

وزير دفاع أوكرانيا: تسلمنا 2000 طن أسلحة وننتظر المزيد

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن الوزن الإجمالي للأسلحة التي تسلمتها أوكرانيا من شركائها الغربيين على خلفية التصعيد الحالي مع روسيا يتجاوز ألفي طن.

وقال ريزنيكوف، في كلمة له، اليوم الجمعة، أمام البرلمان الأوكراني: تسلمنا من شركائنا الغربيين أكثر من ألفي طن من الأسلحة، ووصلت إلينا 31 رحلة جوية (محملة بالأسلحة) وننتظر المزيد.

وأكد الوزير أن الحديث يدور عن أسلحة وذخيرة حديثة، منها منظومات NLAW وجافلن وستينغر، مشيرا إلى أن العسكريين الأوكرانيين يتدربون حاليا على استعمالها.

إلا أن وزير الدفاع الأوكراني قال إن حكومة كييف لا تنوي اتخاذ إجراءات عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في جنوب شرق البلاد، مضيفا في الوقت نفسه أن الجيش الأوكراني مستعد لأي سيناريو دفاعي، حسب قوله.