بعد انزلاق جزء منه.. القصة الكاملة للرصيف البحري العائم على سواحل غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أمس السبت، انزلاق جزء من الرصيف الأمريكي العائم في قطاع غزة، الذي جرى إنشاؤه لإدخال المساعدات إلى القطاع، وفقا للرواية الأمريكية، في ظل التعنت الإسرائيلي وحصارها للمعابر.

المياه تجرف جزءا من الرصيف العائم

وذكرت الفضائية الـ 12 الإسرائيلية، أن المياه جرفت جزءا من الرصيف العائم عقب نحو أسبوع من افتتاحه بسبب قوة أمواج البحر، ويعد الرصيف العائم هو خطة اقترحتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس 2024 وتعمل أمريكا على تشييد الجسر على شاطئ القطاع؛ من أجل العمل على إدخال المساعدات البحرية إلى غزة في ظل التضييق على عبور المساعدات من خلال ساعات طويلة في التفتيش أو إجراءات صعبة في تفتيش البضائع.

وخرج الرئيس الأمريكي بايدن قبل تنفيذ الجسر العائم محذرا دولة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص نقطة المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن مسألة المساعدات لا يمكنها أن تكون مسألة ثانوية أو ورقة مساومة لأن حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون مسألة «أولوية» في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة للشهر السابع.

من صاحب فكرة إدخال مساعدات عبر البحر؟

ويمكن للرصيف توصيل نحو 150 شاحنة مساعدات يوميًا، واقترحت دولة قبرص فكرة إنشاء ممر بحري للمساعدات الإنسانية مع قادة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر باريس، وتم إطلاق على الأمر مبادرة «أمالثيا».

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.