ضبط 46 كيلو حشيش وبانجو وهيروين وتنفيذ 52 ألف حكم خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 54 قطعة سلاح ناري بحوزة 45 متهما، وتنفيذ 52537 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 99 قضية مخدرات، ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 11٫137 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 32٫143 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2٫909 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 86 جرامًا، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 725 جرامًا، كمية من مخدر البودر وزنت 171 جرامًا، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 25 جرامًا، كمية من مخدر الآيس وزنت 380 جرامًا، و726 قرصًا مخدرًا.

ضبط 277 دراجة نارية مخالفة

وأسفرت الحملات عن ضبط 15 متهمًا هاربًا، و9 متهمين في أعمال بلطجة، و277 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 26201 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

كما أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة في القاهرة، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم الدرب الأحمر بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليه في قضايا «سلاح، استعمال قوة، وتبديد»، بينها حكم بالسجن المؤبد، وذلك بمحل اختبائه بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وضبط قطاع الأمن العام في القليوبية، 5 قطع سلاح ناري وأبيض، 6 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 7 متهمين، لـ4 منهم معلومات جنائية، فضلًا عن تنفيذ 5164 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط 15409 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 15409 مخالفة مرورية متنوعة.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، و1342 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 32 قضية في مجال الأمن العام، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب الأقراص المخدرة، وتنفيذ 273 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتمكنت إدارة الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول»، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته مبالغ مالية عملات «أجنبية - محلية»، هاتف محمول، كما تمكنت من ضبط صاحب محل كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزته مبالغ مالية من عملات «أجنبية – محلية» وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي.

وكثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بسرقة خزينة تحوى مبلغًا ماليًا من داخل إحدى شركات الأثاث الكائنة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية «دون لوحات معدنية» ملك وقيادة أحدهما والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب «كسر الباب»، وأضافا بأنّهما فتحا الخزينة واستوليا على ما بداخلها من مبالغ مالية واقتسماه فيما بينهما، ثم تخلصا من الخزينة بإلقائها بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة في فتح الخزينة، وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنهما، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم بإرشادهما ضبط الخزينة المستولى عليها بمكان التخلص منها.

ضبط 3 أشخاص بتهمة سرقة مبلغ مالي من شركة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بسرقة مبلغ مالي من داخل مكتب تابع لإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، يقيم بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شخصين مقيمين بالقاهرة، وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، وأسلحة بيضاء «نصلين معدنين»، وعدد من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أيدا ما جاء في أقوال الأول.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بأنّه عقب استقلاله سيارة أجرة «ميكروباص» يستقلها 4 أشخاص غير معلومين لديه، فوجئ بأحدهم يهدده بسلاح أبيض كان بحوزته، واستولوا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي، وأجبروه على الترجل من السيارة ولاذوا بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم ميكروباصًا، وبحوزتهم قطعتا سلاح أبيض، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم.

وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء، حال استقلالهم سيارة ميكروباص قيادة أحدهم، كما اعترفوا بارتكاب واقعة سرقة أخرى لأحد الأشخاص والاستيلاء منه على هاتف محمول ومبلغ مالي.

وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، والتصرف في الهاتفين بالبيع لدى عميلهم سيئ النية أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتفان المستولى عليهما، و3 هواتف محمولة مجهولة المصدر من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين والهاتفين، واتخذت الإجراءات القانونية.