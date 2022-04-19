6 فئات ممنوع عليها الصيام في رمضان.. ونصائح لتجنب المشكلات الصحية

وجهت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، العديد من النصائح والإرشادات الصحية فيما يتعلق بشرب السوائل في شهر رمضان الكريم، مع تحديد المرضى الذي يحتاجون إلى شرب سوائل كثيرة إذ ربما يصيبهم الصيام بالعديد من الأزمات الصحية.

يقول الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب في معهد القلب القومي، من خلال مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة على الصفحة الرسمية لها، إنه عندما تكون درجة الحرارة منخفضة فذلك يجعل فقد السوائل عن طريق العرق أقل ما يكون، ولكن كافة الأشخاص الذين يتعرضون للشمس بطريقة مباشرة، أو أثناء ارتفاع درجات الحرارة هم الأكثر عرضة للتعرق الشديد وفقدان السوائل، ويجب عليهم أن يراجعوا الطبيب بشأن الصيام في حالة إذا كان لديهم مشكلة في القلب.

6 فئات لا يجب عليها الصيام

وأشار «باسم» إلى أنه يجب شرب كميات كبيرة من المياه أثناء فترة الافطار وحتى السحور، وهناك فئات لا تستطيع الصيام بسبب مشكلة في السوائل، وهي كافة الأشخاص الذين يعانون من التهاب حاد وارتفاع في درجة حرارة الجسم، لأنه مع كل درجة حرارة زائدة في الجسم يخسر أمامها الشخص نصف لتر سوائل في صورة العرق.

وأوضح استشاري أمراض القلب، أن الأشخاص الذين يعانون من الإسهال أو القيء لا يجب عليهم الصيام، لأن الجسم يفقد سوائل كثيرة في حالة الصيام، وربما يتعرضون لمشاكل كلوية كثيرة.

«باسم»: يجب على الأشخاص الممنوعين من الصيام تجنب التعرض للشمس

وأكد «باسم» أن الأشخاص الذين يعانون من هبوط في عضلة القلب أو كسل في وظائف الكلى والكبد ويحتاجون إلى مدرات البول، لن يستطيعوا الصيام أيضًا، بسبب عدم وجود توازن طبيعي للمياه داخل الجسم، مشيراً إلى أن هؤلاء جميعهم يجب عليهم أن يراجعوا الأطباء بشأن صيام رمضان، بالإضافة إلى تجنب الشمس المباشرة، أو درجات الحرارة المرتفعة.