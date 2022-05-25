حتى لا تتعرض لتسجيل رسالة خطأ أو غرامة مالية.. كيف تتعامل مع العداد الكارت؟

يبحث عدد كبير من مشتركي الكهرباء أصحاب العدادات مسبوقة الدفع، التي يجرى شحنها عبر الكروت، سواء كانت «ذكية أو كودية».. عن الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء، وشركات التوزيع التابعة بالمحافظات، خاصة بعد توسع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تركيب العدادت مسبوقة الدفع من خلال خطة لاستبدال جميع أنواع العدادات التقليدية والقديمة بعدادات حديثة.

الترتيب الزمني لشرائح الاستهلاك

وضعت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 6 إرشادات عامة، يجب أن يتبعها المشتركون من مستخدمي العدادات الكارت مسبقة الدفع، سواء كانت ذكية أو كودية، للتعامل الأمثل مع هذه النوعية، التي تتمثل في التأكد من «ضبط تاريخ العداد»، وفقا للتقويم الميلادي، حتى يستفيد المشترك من خاصية (الوقت الصديق- friendly time) أيام الجمع والعطلات الرسمية، ومن الترتيب الزمني لشرائح الاستهلاك.

استلام إيصال الشحن قبل مغادرة مركز الشحن

وطالبت المشتركين من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، بوضع الكارت في العداد قبل الذهاب لمركز شحن العدادات، واستلام إيصال الشحن قبل مغادرة مركز الشحن، مع وضع الشحنة بالعداد، والتأكد من صحة مبلغ الشحن.

ضرورة متابعة المبلغ المتبقى بالعداد ليتم الشحن قبل فصل الكهرباء

أشارت «بدر»، إلى أنه فى حالة عدم قبول العداد للشحن يتم تسجيل رسالة الخطأ «erro» التي تظهر بالعداد، وتصويرها إن أمكن قبل الذهاب لمركز الشحن، ليتم حل المشكلة بسرعة، وضرورة متابعة المبلغ المتبقى بالعداد، ليتم الشحن قبل فصل الكهرباء عن المشترك مع عدم فتح غطاء روزتة العداد (أطراف التوصيل)، لتجنب الغرامة المالية.