سعيد الأرتيسيت: مستعد للذهاب لهاني شاكر وتقيبل رأسه للعودة لمنصبه

أبدى الفنان سعيد الأرتيست استياءه الشديد، بسبب استقالة الفنان هاني شاكر من منصه كنقيب المهن الموسيقية، بسبب ما حدث في المؤتمر الخاص للنقابة اليوم.

سعيد الأرتيست على استقالة هاني شاكر

وقال سعيد الأرتيست في تصريحات لـ«الوطن»، إنه حزين لسماع خبر استقالة هاني شاكر من منصبه، وأنه مستعد هو وشعبة الإيقاع، الذهاب لهاني شاكر، وتقديم الاعتذار له وتقبيل رأسه للعودة في قراره.

وأضاف أن المؤتمر أخذ شكل سيئ، وصور للجمهور صورة سيئة عن الفنانين المصرين، وحزنت لما حصل بالمؤتمر، وأنه كان لا يقصد ما حدث نهائيا في المؤتمر.

استقالة هاني شاكر

أعلن الفنان هاني شاكر منذ قليل، نقيب المهن الموسيقية، استقالته من منصبة كنقيب للمهن الموسيقية، بشلك نهائي، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، مشيرا أنه يشكر كل من تعامل معهم الفترة الماضية، والفترة التي قضاها كنقيب للمهن الموسيقية.

وأضاف «شاكر»، أن الشؤون القانونية في النقابة تعرف جيدًا الإجراءات التي ستقوم به بعد إعلانه الاستقاله الآن، « الشؤون القانونية عارفة الإجراءات القادمة، ويارب اللي جاي يكون أحسن، ويارب اللي يتم انتخابه كنقيب للمهن الموسيقية يكون أفضل، ويكون يعمل انجازات أحسن مني، وأنا هكون سعيد بأي اختيار قادم للجمعية العمومية.