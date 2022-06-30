تقرير أممي حول المخدرات: 26% زيادة في أعداد المتعاطين خلال 10 سنوات

أطلقت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، النسخة الجديدة للتقرير العالمي حول المخدرات الذي يصدره المكتب كل عام، في حضور سفراء الدول وأعضاء اللجنة الأممية للمخدرات بمقر الأمم المتحدة في فيينا.

وكشف التقرير أن عدد المتعاطين يقدر بـ 284 مليون شخص في عام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 26% خلال 10 سنوات، وبيّن التقرير زيادة نسب التعاطي بين الشباب بشكل خاص، كما كشف أن إنتاج الكوكايين حول العالم ارتفع إلى معدلات قياسية، حيث بلغ حجم المضبوطات 1982 طنا في عام 2020، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات إنتاج الأفيون والمخدرات المُخلقة التي يتم مصادرتها.

والي: الأزمات الدولية تجعل الناس أكثر عرضة لتعاطي المخدرات

وقالت غادة والي، إنّ الأزمات التي يشهدها العالم تجعل الناس أكثر عرضة لخطر المخدرات، ونادت بتكثيف التعاون الدولي لتوفير العلاج من الأمراض ذات الصلة بالتعاطي لكل من يحتاجه بشكل متساوي ودون إقصاء لأحد، بما في ذلك النساء والشباب والأشخاص الذين يعيشون أوضاع صعبة، ودعت لمكافحة ووقف التدفقات غير المشروعة من المخدرات.

التداعيات الصحية لتقنين الاستخدام غير الطبي لـ «الحشيش»

وتتناول هذه النسخة من التقرير العالمي للمخدرات عددا من الموضوعات المستجدة لأول مرة، ومنها موضوع التداعيات الصحية لتقنين الاستخدام غير الطبي للقنب «الحشيش»، في عدد من الدول، حيث كشف التقرير أن أمريكا الشمالية شهدت زيادة في معدلات التعاطي اليومي للحشيش بعد تقنينه في بعض مناطق القارة، خاصة بين الشباب، وهو ما صاحبته زيادة في حالات الاضطرابات النفسية والانتحار المتصلة بتعاطي الحشيش.

ويتناول التقرير أيضاً موضوع تجارة المخدرات في إطار الصراعات، حيث يوضح أن الجرائم ذات الصلة بالمخدرات تجد أرضاً خصبة في مناطق الصراعات التي تعاني من غياب سيادة القانون، وأن صناعة المخدرات بدورها تُسهم في استمرار وتفاقم الصراعات وتُستخدم من قبل الأطراف المقاتلة كمصدر للتمويل، ويتطرق التقرير إلى الوضع في أوكرانيا، حيث يكشف أن عدد معامل تصنيع المخدرات التي تم الكشف عنها في أوكرانيا زاد من 17 معملا في 2019 إلى 67 معملا في 2020، وهو الرقم الأعلى في العالم، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في ظل الصراع القائم.

كما يتضمن التقرير تحليلاً لتأثير صناعة المخدرات على البيئة، كاشفا أن زراعة المخدرات تتسبب في انبعاثات مؤدية إلى الاحتباس الحراري بمعدلات أعلى من الزراعات الأخرى، فعلى سبيل المثال تبلغ الانبعاثات الناتجة عن زراعة الكوكايين 30 ضعف الانبعاثات الناتجة عن زراعة حبوب الكاكاو، وذلك فضلاً عن التداعيات السلبية الأخرى لصناعة المخدرات على البيئة مثل إزالة الغابات لزراعة المخدرات، والتلوث البيئي الناتج عن نفايات تصنيع المخدرات المُخلقة.

جدير بالذكر، أن التقرير العالمي حول المخدرات هو التقرير الرئيسي الذي تصدره الأمم المتحدة للتعريف بأحدث البيانات والأنماط ذات الصلة بالتعاطي والإتجار، من أجل توعية المجتمعات ودعم تطوير السياسات الفعالة للتعامل مع التحديات ذات الصلة بالمخدرات.