خدمة 20 عامًا.. شروط استحقاق معاش مبكر للعاملين بالقطاعين العام والخاص

منح قانون التأمينات الاجتماعية الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الحق في الخروج للمعاش المبكر بشكل اختياري، وذلك بعد تجاوز سن الخمسين مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم المالية المقررة قانونًا.

وتستعرض «الوطن» الشروط التي يحق فيها للموظفين بالقطاعين العام والخاص الخروج إلى المعاش المبكر من خلال قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات واللائحة التنفيذية لقانون المعاشات وضوابط الإحالة إلى التقاعد عن العمل قبل وصول سن الستين.

شروط المعاش المبكر للعاملين بالقطاع الحكومي

وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مجموعة من الضوابط لاستحقاق العاملين بالدولة المعاش المبكر حيث يجب أن تكون مدة سنوات الخدمة الفعلية 20 عاما ولا يتخلل مدة الخدمة المذكورة مدد مشتراه أو مدد مضمومة، وذلك وفقا لما أقره قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ويجب أن تكون مدة الخدمة الفعلية توفر معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية النهائية، كما يجب أن يكون الأجر التأميني المشترك عليه، يوفر معاش بواقع 65% من الحد الأدنى اليوم وهو ألف جنيه، بمعنى إنه عند الخروج على المعاش في التوقيت الذي تم اختياره فيجب أن يكون المعاش يساوي 65% من الـ 1000 جنيه وهو 650 جنيهًا.

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على مجموعة من الشروط والتي بينها وصول سن الموظف أو العامل بالقطاع الخاص الذي يرغب في المعاش المبكر إلى 50 عامًا، بالإضافة إلى عدم وقوع أي إجراء تأديبي من جانب المؤسسة التي يتبعها.

وعند تجاوز الموظف أو العامل سن الخامسة والخمسين عامًا، في حين أن مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أكثر من 20 عاما، ففي هذه الحالة يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بـ التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى أنه يجب أن تشمل مدة الاشتراك التأميني بشكل فعلي لا تقل عن 240 شهراً، بحيث تكون لمدة 300 شهر بشكل فعلي بعد 5 أعوام من تاريخ العمل في القانون الجديد.