المصريون سددوا 3.4 مليار جنيه «أقساط عربيات» في أول 5 أشهر من 2022

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقرير لرصد نشاط التمويل الاستهلاكي، قيمة الأقساط التي سددها المصريون، خلال أول 5 أشهر من العام الجاري 2022 وتحديداً في الفترة بين شهري يناير – مايو 2022، على شراء السيارات والمركبات.

3.4 مليار جنيه في 5 أشهر

وقال تقرير الإدارتين المركزيتين للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل والبحوث والسياسات، بهيئة الرقابة المالية، إنَّ العملاء سددوا ما قيمته 3.4 مليار جنيه، خلال الأشهر الخمس الأولى من العام على أقساط السيارات.

ملابس وأحذية ومجوهرات ونظارات

يكشف التقرير الحكومي، الذي قدم رصداً لإجمالي ما سُدد كأقساط في أول 5 أشهر من 2022، على شراء أجهزة كهربائية وإلكترونيات، وقطع غيار سيارات وخدمات السفر والسياحة، وشراء مواد غذائية وسيارات وسلع معمرة وأثاث وملابس وأحذية ومجوهرات ونظارات وتشطيبات وتجهيزات منزلية وخدمات تعليمية وإلكترونيات، تسجيل 11.055 مليار جنيه إجمالي للنشاط في الفترة المرصودة.

194.58 ألف عميل في مايو

ويكشف تقرير هيئة الرقابة المالية، أنَّ إجمالي عدد العملاء المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي بلغ 1.103 مليون عميل تقريباً، لافتًا إلى أنَّ إجمالي عدد العملاء الذين استفادوا من التمويل الاستهلاكي (أقساط) خلال شهر مايو الماضي فقط، بلغ 194.58 ألف عميل، بإجمالي تمويل بلغ 1.89 مليون جنيه.

شراء الأجهزة الكهربائية بنسبة 44.20%

وعن توزيع القطاعات، يشير التقرير إلى أن النسبة الأكبر من الأقساط المُسددة وُجهت لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة 44.20%، وأن ثاني أكبر قطاع استحواذاً على أقساط المصريين، كان قطاع شراء السيارات والمركبات من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي، يليهما قطاعات الأثاث وتجهيزات المنازل، السلع المعمرة، الملابس والأحذية والحقائب والساعات والمجوهرات والنظارات، المواد الغذائية، قطع غيار المركبات والسيارات، خدمات السفر والسياحة، الخدمات التعليمية، واشتراكات النوادي.