حماقي يواصل تألقه بحفلات التخرج في الإسكندرية «صور»

يواصل الميجا ستار محمد حماقي سيطرته وتألقه بأضخم حفلات التخرج لمختلف كليات الإسكندرية، فعقب إحيائه لحفل تخرج طلاب كلية «تجارة إنجليزي» منذ 10 أيام تقريبا بسيدي جابر والذي ظل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنفس المكان احتفالية خريجي كلية التجارة العربي.

ملابس رياضية وعاصفة من الهتافات

وبنفس القوة بمجرد صعود حماقي على خشبة المسرح، مرتديا ملابس رياضية - تيشيرت برتقالي وبنطال أسود - وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب والتي تزايدت إثارتها مع كل فقرة أغنية طوال الحفل.

حماقي تألق بأغانيه المميزة

وأشعل حماقي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «نفسي أبقى جنبه»، «زيها مين» و«لا ملامة»، «من قلبي بغني»، «م البداية»، «أحلى حاجة فيكي» و«هو دا حبيبي» و«جمالها استثنائي»، وغيرها ممن أشاعت البهجة على مدى قرابة الساعتين.

كما تفاعل الجمهور بمزيد من صلات الرقص مع تقديم حماقي لأحدث أغانيه «أدرنالين» و«قلبي حبك جدا جدا» التي قدمها مرتين متتاليتين.

وفي ختام الحفل وجَّه حماقي كلمة شكر لكل من ساهم في نجاحه بداية من جمهور الإسكندرية وتفاعله الرائع ومرورا بإدارة أعماله على رأسهم المنتج حمدي بدر وختاما بـ fire works للفنان أحمد عصام.

كما وجَّه حماقي الشكر لطارق صبري لتوزيع الإضاءة والشاشات ومصمم المسرح أحمد حمامصي.

وأحيا حماقي مؤخرا عددا من الحفلات الغنائية الضخمة بعدد من الشواطئ في الساحل الشمالي والمنصورة الجديدة لصيف 2022، بالإضافة إلى حفلاته بدول الخليج العربي والتي حققت جماهيرية غير مسبوقة ليفرض سيطرته بقوة على قلوب عشاقه في مختلف الدول العربية.

بالإضافة إلى اختياره لإحياء افتتاح «جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1» - منفردا - بمدينة جدة بحضور 25 ألفا من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية وهو الحدث الذي يتابعه 85 مليون متفرج حول العالم واختياره لافتتاح فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالإمارات والذي أقيم بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد ومؤخرا إحيائه لافتتاح «ساوند ستورم» بالعاصمة السعودية الرياض.