وزير البيئة العراقي: فخورون بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ COP27

قال الدكتور جاسم عبد العزيز حماد، وزير البيئة العراقي، إن دولة العراق فخورة بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث أن التغيير المناخي أصبح واقعا ويحتاج إلى تضافر الجهود للتعامل معه، لافتا إلى مشاركة الوفد العراقي بعدة أوراق هامة عن تأثير التغيرات المناخية على الأمن المائي وما يتبعه من تأثير على الأمن الغذائي والقومي.

وأضاف وزير البيئة العراقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، اليوم الثاني، أن التغيير المناخي يؤثر علينا في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية.

وأشار «جاسم»، إلى أن خطورة التغيرات المناخية تتجلى في الجفاف والتصحر وندرة المياه، لذا فهي أمور هامة يجب التدخل لإنقاذ العالم أجمع.

مشاركة الوفد العراقي في مؤتمر المناخ 2022

وأوضح أن الوفد العراقي المكون من 40 فردًا يمثلون جهات حكومية ومجتمع مدني، يشاركون بأوراق هامة في مؤتمر المناخ COP27 عبر تأثير التغيرات المناخية على الأمن المائي ثم الأمن الغذائي وما ينتج عنه من تأثيرات على الأمن القومي، نظرا لأن العراق من الدول المتضررة من التغيرات المناخية التي أثرت على جفاف نهر الفرات.

وأكد أنهم يتطلعون أن تخرج قمة المناخ بتوصيات وحلول تخدم شعوب العالم وتساعد الأجيال القادمة على تجاوز تأثيرات التغيرات المناخية.