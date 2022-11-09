حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 9-11-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد شديد الطموح في العمل، يحب أن يحقق الكثير من الأرباح والأموال في حياته، يميل للانشغال طول الوقت، ويحقق أفضل نتائح في عمله خاصة في الاعمال التي تحتاج للإبداع وخلق الأفكار الجديدة، كما أنه يحب التكنولوجيا التي تتيح له إنجاز أفكاره.

كما تساعده ثقته بنفسه من تحقيق كل أحلامه، وعندما يصل مولود الأسد للقيادة، يسيطر على كل المحيطين به.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تحمي حقوقك اليوم، نظرا لوجود معاكسة بين القمر وعطارد في محور برجك تصيبك بالتوتر والضغط، لذا عليك أن تثق بنفسك وترتب أولوياتك، حتى تصبح أفضل في حياتك المهنية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الأسد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الأسد، فإن فينوس في مربع برجك، لذا عليك أن تقاوم الشكوك التي تدور في مخيلتك، ولا تترك نفسك تقع فريسة للظنون، وإذا كنت متزوجا لا تدع مشاعر القلق تفسد حياتك الزوجية وعلاقتك بشريك حياتك، كما يجب ان تلتزم الهدوء في اى حوار او مناقشة فيما بينكم.