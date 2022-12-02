اعترافات المتهمين بخطف زوج شقيقتهما بالقاهرة: «مجابش شقة لأختنا»

«أقنعناه إننا هنقعد مع بعض عشان نحل المشاكل الأسرية بينه وبين زوجته، واستدرجناه في شقة بعين شمس إحنا التلاتة، وبعد كدة ضربناه كلنا عشان يمضي على إيصال أمانة»، بهذه الكلمات بدأ المتهمين بخطف زوج شقيقتهما بمساعدة من ثالث في عين شمس وإجباره على توقيع إيصال أمانة، أمام جهات التحقيق عقب القبض عليهم من جانب أجهزة الأمن.

سبب الخطف

وكشف أحد الشقيقين خلال جلسة التحقيق التي جرت معهم عن سبب خطف المجني عليه، قائلا: «مجابش لأختنا شقة الزواج لحد دلوقتي، رغم وعده أكتر من مرة إنه هيجيبها، عشان كدة خطفناه وضربناه لحد ما أجبرناه يمضي على وصل أمانة بـ50 ألف جنيه عشان مجبش الشقة».

القبض على المتهمين الثلاثة

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أول أمس الأربعاء القبض على المتهمين الثلاثة، ومن ضمنهم الشقيقين بتهمة خطف زوج أختهما والتعدي عليه بالضرب لإجباره على التوقيع على إيصال أمانة، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المنتظرة على المتهمين

ويقول المحامي أشرف ناجي بشأن عقوبة الخطف في قانون العقوبات وتحديداً بعد تعديل القانون للمادة 290، حيث إنه إذا تم بالإكراه تكون العقوبة السجن المشدد 10 سنوات، وفي حالة طلب فدية بعد الخطف تكون العقوبة سجن مشدد من 15 حتى 20 عاماً، وفي حالة إذا تم هتك عرض مع الخطف تصل العقوبة إلى الإعدام.