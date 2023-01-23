130 عاما على ذكرى ميلاد عزيز عثمان.. قدم 32 فيلما و«بلاليكا» أشهر أدواره

130 عامًا تمر على ذكرى ميلاد الفنان عزيز عثمان، إذ أنه من مواليد 23 يناير عام 1893، والذي انتقل إلى شاشة السينما في أربعينيات القرن الماضي، بعد سنوات من العمل في شارع عماد الدين، وبالتحديد العمل في كازينو بديعة مصابني، ليكون الظهور الأول له مع نجيب الريحاني في فيلم لعبة الست، وتجسيده شخصية «بلاليكا»، وتقديم أشهر أغنياته «بطلودة واسمعودة» و«تحت الشباك».

أكثر من 10 أفلام مع ليلى فوزي

الرصيد السينمائي للفنان عزيز عثمان، يقدر بنحو 32 فيلما، وقف أمام عدد كبير من النجمات منهم ليلى مراد، شادية، تحية كاريوكا، وليلى فوزي، والأخيرة قدّم معها ما يزيد عن 10 أفلام أبرزهم «ابن للإيجار، جواز الاتنين، حلاوة، ست الحسن، على كيفك، بنت باريز، مشغول بغيري، خبر أبيض، حبيبتي سوسو، أنا ذنبي إيه؟، المرآة كل شيء».

زواج استمر 5 سنوات

تزوج عزيز عثمان من الجميلة ليلى فوزي، رغم فارق السن بينهما الذي اقترب من الـ30 عامًا، وحسب تصريحات تليفزيونية لـ«ليلى» إنها وافقت على هذه الزيجة التي استمرت 5 سنوات، كنوع من العند مع والدها الذي كان دائم الرفض لأي شخص يتقدم لها.

آخر فيلم عام 1954

توفي عزيز عثمان يوم 24 فبراير عام 1955، وكان آخر أفلامه التي شارك بها فيلم «يا ظالمني» عام 1954، بطولة صباح، حسين صدقي، محمود المليجي، تأليف محمد مصطفى سامي، إخراج إبراهيم عمارة.