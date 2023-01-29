توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أجواء ممطرة على 4 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ تعود الأجواء الممطرة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومناطق من السواحل الشرقية وخليج العقبة.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

وعن توقعات طقس 72 ساعة المقبلة، أكد خبراء الأرصاد أنه سيكون مائلا للدفء على على جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة نهارا على السواحل الغربية والشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الوجه البحري، ومع بداية ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، جاءت درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة على محافظات الجمهورية التالي:

درجات الحرارة الاثتين 30 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 13.

درجات الحرارة الثلاثاء 31 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء1 فبراير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 14.