مصرع شخصين وإصابة آخر في حريقين بأسوان

اندلع حريقين اليوم بمركزي كوم أمبو ودراو بمحافظة أسوان، نتج عنهما مصرع شخصين وإصابة ثالث، وجرى نقل الجثمانين لمشرحة أسوان العمومية، تحت تصرف الجهات المختصة.

الإخطار الأمني

تلقت مديرية أمن أسوان إخطارا باندلاع حريق في أحد منازل قرية وادي العرب بمركز دراو، ما أسفر عن مصرع شخص، وجرى الانتقال لموقع الحادث، والدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

وانتقلت الجهات المختصة لموقع الحادث لرفع الأدلة وتحديد أسباب الحريق، وجرى نقل الجثمان لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة.

حريق في مزرعة دواجن بكوم أمبو

وفي مركز كوم أمبو، اندلع حريق بمزرعة دواجن بقرية أبووير، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف، للسيطرة على الحريق، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة آخر، ونفوق أعداد من الدواجن.

وجرى نقل الجثة لمشرحة أسوان العمومية، تحت تصرف الجهات المختصة، بينما نقل المصاب لمستشفى أسوان الجامعى لإسعافها، فيما تحرر محضر بالواقعة، وانتقلت الجهات المختصة لموقع الحادث، لتحديد أسباب اندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة.