من هو السيراليوني ديفيد سينجيه الفائز بجائزة أفضل وزير في العالم؟

شهدت القمة العالمية للحكومات، التي تتواصل أعمالها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الإعلان عن فوز وزير التعليم الأساسي والثانوي في دولة سيراليون، الدكتور ديفيد موينينا سينجيه، بجائزة أفضل وزير في العالم، للنسخة السادسة من الجائزة العالمية.

وقام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، بمنح جائزة أفضل وزير في العالم، لوزير التعليم السيراليوني، خلال احتفالية خاصة، ليصبح أول وزير في مجال التعليم، وثاني وزير من القارة الأفريقية، يفوز بجائزة القمة العالمية للحكومات.

الجائزة تهدف للتعريف بنماذج رائدة في العمل الحكومي

تهدف جائزة أفضل وزير في العالم للتعريف بأفضل النماذج الرائدة في العمل الحكومي، في تطوير منظومة الفرص المستقبلية، وحلول مبتكرة للتحديات العالمية، تدعم بناء مجتمعات مستدامة، والاحتفاء بإنجازاتها الاستثنائية، وفقاً لما أوردت وكالة أنباء الإمارات قبل قليل.

وتسلّط الجائزة الضوء على الجهود الاستثنائية للوزراء حول العالم، لتعزيز التميز في القطاع الحكومي، وتطبيق مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير، تسهم في النهوض الاجتماعي والاقتصادي، كما تحتفي الجائزة بالنماذج التي يمثلونها لإلهام غيرهم من المسؤولين ومقدّمي الخدمات، من أجل تعزيز الابتكار.

أول مسؤول عن تطوير الابتكارات في سيراليون

ولد ديفيد موينينا سينجيه ونشأ في سيراليون، وحصل على درجة الدكتوراه في الميكانيكا الإلكترونية الحيوية، من مختبر «إم تي آي ميديا»، ويُعد أول من تولى منصب «مسؤول الابتكار الأول» في سيراليون، وعمل سابقاً كباحث في مركز «آي بي إم للأبحاث بأفريقيا» في العاصمة الكينية نيروبي.

عمل مسؤول الابتكار في سيراليون على تصميم أطراف صناعية مريحة وواجهات يمكن لأصحاب الهمم استخدامها بسهولة، كما أشرف على تنفيذ خطة طوارئ لتوفير الدعم النفسي والتربوي لأكثر من 1000 طالب وطالبة من أصحاب الهمم، خلال جائحة كوفيد-19، وتزويد أكثر من 6000 طالب في المناطق النائية بالأدوات التكنولوجية لمساعدتهم في التعلم عن بعد.

إحداث طفرة في البنى التحتية بمدارس سيراليون

كما نجح «سينجيه» في إطلاق أكبر صندوق من نوعه عالمياً، لدعم مخرجات التعليم، بقيمة 18 مليون دولار، للوصول إلى 134 ألف طالب وطالبة، في 325 مدرسة، وتمكن من تصميم وتطبيق مشروع التعليم الدامج لأصحاب الهمم، وغيرهم من طلاب الفئات الاجتماعية الأقل حظاً، ما أسهم في إحداث تغييرات في البنى التحتية في المدارس بدولة سيراليون.

وتواصل القمة العالمية للحكومات 2023 أعمالها في دبي، بمشاركة واسعة لأكثر من 10 آلاف قائد ومسؤول حكومي، ورؤساء المنظمات الدولية والشركات العالمية الكبرى، ورواد الأعمال، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.