افتتاح مصنع تجميع حافلات بالسويس ضمن خطة الحكومة لتوطين الصناعات

شارك المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، في فعاليات افتتاح مصنع تجميع حافلات النقل بمنطقة توسعات عتاقة بمدينة السويس الجديدة على مساحة 164 ألف متر مربع، وباستثمارات بلغت مليار جنيه.

افتتاح مصنع تجميع حافلات نقل

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أن جذب الاستثمارات هو الركيزة التي ينطلق منها العمل، لتصبح مدينة السويس الجديدة مركز استثماري استراتيجي، مع أهمية دعم وتسويق المنتج المصري إذ من المتوقع أن يكون المكون المصري في إنتاج الحافلات بنسبة 60%، وذلك ضمن الجهود الحكومية لتوطين الصناعات وجذب الاستثمارات، والرؤية المستقبلية الواعدة بمدينة السويس الجديدة.

جولة تفقدية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين

وأشارت «مخلوف»، في بيان، إلى أن جهاز مدينة السويس الجديدة يولي اهتماما خاصاً لتهيئة البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بجانب تذليل العقبات إن وجدت وتحسين المرافق واختصار الإجراءات، وبدا ذلك واضحاً منذ قدوم المستثمر السعودي أرض المنطقة، حيث أشاد بالتعاون الكبير من قبل جهاز المدينة، وسرعة إنهاء الإجراءات، وهو ما أثمر عن سرعة افتتاح المصنع.

جدير بالذكر أن المصنع يعتبر شراكة واعدة بين الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل، وشركة كين لونج الصينية، لتوطين مختلف الصناعات وتوفير فرص العمل وتقليل الواردات وزيادة فرص الاستثمار بالمناطق الجديدة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه شارك في الافتتاح، اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، واللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والملحق التجاري السعودي بالسفارة السعودية بمصر السيد زايد الأسمري، نيابة عن السفير السعودي، وممثلو الشركة العربية لخدمات النقل، ومنهم الدكتور حامد المطبقاني، رئيس مجلس إدارة الشركة، والسيد عمرو القوتلي، العضو المنتدب، وعن الشركة الصينية السيد ليو جي توين.

توطين الصناعات وجذب الاستثمارات

وعقب انتهاء فعاليات افتتاح مصنع تجميع الحافلات، قام مسئولو الإسكان، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات مدينة السويس الجديدة، خاصة المبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، والتي تضم 86 عمارة بإجمالي 2064 وحدة سكنية، ضمن المرحلة العاجلة بالمدينة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بالمدينة، حيث تابع مسئولو الوزارة، أعمال تنفيذ عددٍ من العمارات، والتصميم الداخلي للوحدات والتشطيبات الأولية بها .