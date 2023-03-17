برنامج «أيمن وسكر» في جولة داخل أقدم منزل بالقصير: يتكون من 6 غرف

أجرى أيمن مصطفى مقدم برنامج «أيمن وسكر»، المذاع على قناة «on»، داخل منزل الشيخ توفيق جبران، أقدم منزل في مدينة القصير، واصطحب معه رفيقه «عبد العظيم».

6 غرف بالمنزل

وقال «أيمن» إن أقدم منزل في القصير يحتوي على دورين و6 غرف، ويطل على البحر مباشرة، وكل غرفة لها قصة مختلفة، كما أن الخشب المبني من المنزل يعود لخشب المراكب في السابق، والأحجار التي جرى بناء المنزل منه جاءت من المناجم التي استخرجوها الإيطاليين.

ولفت أن غرف المنزل لها أسماء سواء متعلقة بالعادات أو التقاليد المميزة كانت تحصل في القصير، مشيرا إلى أن إحدى الغرف تسمى «المحامل» حيث كانت تنقل محامل كسوة الكعبة التي نقلت للقصير وشحنها من الميناء لكي تتجه للسعودية.

وأوضح أن هناك غرفة بالمنزل تسمى «الشركة»، والمقصود هي الشركة الإيطالية التي كانت تنقل الفوسفات حتى الميناء، وغرفة أخرى تسمى «التليفريك»، حيث كان هناك تلفريك من شاطئ القصير، ويعد أقدم تلفريك في العالم منذ 130 عاما لنقل الحجارة من الشركة وحتى الميناء.

أيمن وسكر

وكشف أيمن مصطفى، في وقت سابق، عن تفاصيل برنامج «أيمن وسكر»، وقال إن الهدف منه هو تقديم صورة جديدة عن السياحة في مصر وجذب العديد من السياح إليها، ويستهدف البرنامج الطفل في المقام الأول، مؤكدًا أنه استعان بحيوان النسناس من أجل جذب الأطفال والكبار لمشاهدة البرنامج.