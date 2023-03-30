مواقيت الصلاة في بورسعيد الیوم الخميس 2023-3-30
كتب:
هبة صبيح
12:05 ص | الخميس 30 مارس 2023
مواقيت الصلاة في بورسعيد الیوم الخميس
يبحث المصلون عن مواقيت الصلاة في بورسعيد اليوم الخميس 2023-3-30، خاصة في ثامن أيام شهر رمضان الكريم وذلك لأداء الصلاة باعتبارها ركن أساسي ومن العبادات الهامة في صيام شهر رمضان.
مواقیت الصلاة في بورسعيد الیوم الخميس 2023-3-30
تحدد مواقیت الصلاة في بورسعيد الیوم الخميس 2023-3-30 حسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة،
وهي
الفجر 4:14 صباحا
كما حددت الشروق الساعة 5:43 صباحا
والظهر 11:56صباحا
العصر 3:27 مساء
المغرب 6:09 مساء
العشاء 7:28 مساء
وبعدها يؤدي المسلمون في بورسعيد صلاة التراويح
موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الخميس 2023-3-30
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الخميس 2023-3-30
في الساعة الفجْر 4:14 صباحا.
موعد أذان الظھر في بورسعيد الیوم الخميس 2023-3-30
تحدد موعد أذان الظھر في بورسعيد الیوم الأربعاء 2023-3-29
في الساعة الظُّهْر 11:56 صباحا
وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بورسعيد الیوم الخميس 2023-3-30 وهو العَصر 3:27 مساءا
موعد أذان المغرب في بورسعيد الیوم الخميس 2023-3-30
وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد اذان المغرب في بورسعيد اليوم الخميس 2023-3-30
هو 6:09 مساءا
وموعد صلاة العشاء 7:28 مساءا
ثم أداء صلاة التراويح عقب صلاة العشاء
عدد ساعات الصیام في بورسعيد الیوم 4:14
يبلغ عدد ساعات الصیام في بورسعيد الیوم الخميس 2023-3-30، طبقا لإمساكية شهر رمضان لمحافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة هو 14 ساعة تقريبا.