مواقيت الصلاة في بورسعيد الیوم الخميس 2023-3-30 

يبحث المصلون عن مواقيت الصلاة في بورسعيد اليوم الخميس 2023-3-30، خاصة في ثامن أيام شهر رمضان الكريم وذلك لأداء الصلاة باعتبارها ركن أساسي ومن العبادات الهامة في صيام شهر رمضان.

مواقیت الصلاة في بورسعيد الیوم الخميس 2023-3-30

تحدد مواقیت الصلاة في بورسعيد الیوم الخميس 2023-3-30 حسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة،

وهي

الفجر 4:14 صباحا

كما حددت الشروق الساعة 5:43 صباحا

والظهر 11:56صباحا

العصر 3:27 مساء

المغرب 6:09 مساء

العشاء 7:28 مساء

وبعدها يؤدي المسلمون في بورسعيد صلاة التراويح

موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الخميس 2023-3-30

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الخميس 2023-3-30

في الساعة الفجْر 4:14 صباحا.

موعد أذان الظھر في بورسعيد الیوم الخميس 2023-3-30

تحدد موعد أذان الظھر في بورسعيد الیوم الأربعاء 2023-3-29

في الساعة الظُّهْر 11:56 صباحا

وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بورسعيد الیوم الخميس 2023-3-30 وهو العَصر 3:27 مساءا

موعد أذان المغرب في بورسعيد الیوم الخميس 2023-3-30

وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد اذان المغرب في بورسعيد اليوم الخميس 2023-3-30

هو 6:09 مساءا

وموعد صلاة العشاء 7:28 مساءا

ثم أداء صلاة التراويح عقب صلاة العشاء

عدد ساعات الصیام في بورسعيد الیوم 4:14

يبلغ عدد ساعات الصیام في بورسعيد الیوم الخميس 2023-3-30، طبقا لإمساكية شهر رمضان لمحافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة هو 14 ساعة تقريبا.