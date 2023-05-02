وفد من منظمة AQAS الألمانية في زيارة لطب أسنان عين شمس

استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وفدا من منظمة Aqas الألمانية، واستعرض نشأة الجامعة وكلياتها، وتواجدها بمراكز متقدمة في العديد من التصنيفات العالمية، وأيضا الكليات والبرامج الجديدة التي تضم تخصصات حديثة، إلى جانب الشراكات مع الجامعات العالمية، وكذلك استراتيجية الجامعة البحثية ودور الجامعة في خدمة المجتمع.

معايير التعليم العالي الأوروبية

تأتي الزيارة في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة التعليم العالي للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها، حيث اعقب اعتماد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اصبحت الخطوة التاليه هي اعتماد الكلية دوليا من قبل مؤسسة تعليمية دولية.

وفي هذا الاطار سعت الكلية للتواصل مع هيئة اعتماد دولي ،ووقع اختيار الكلية علي منظمة AQAS الألمانية، والتي تعتمد علي اعتماد جودة العلميه التعليمية في المؤسسات عن طريق اعتماد المعايير الاوروبيه ESG ومعايير التعليم العالي الاوروبية EHEA.

وجرى التقدم بمشروع الاعتماد الدولي في ديسمبر 2020 وتمت الموافقة علي المشروع في أبريل2021 من ضمن أفضل مشاريع علي مستوي كليات الجامعة، لتكون كلية طب أسنان جامعة عين شمس، هي أول كلية حكومية تتقدم للاعتماد الدولي على مستوى الجمهورية.

ضمان الجودة في التعليم العالي

وتعد منظمة AQAS هي مؤسسة ألمانية مستقلة معتمدة من قبل مجلس الاعتماد الألماني GAC منذ عام2001 وعضو في الرابطة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي ENQA وهي مدرجة في السجل الأوروبي لضمان جودة التعليم العالي EQAR، ويتيح هذا الاعتماد فرص تعاون مشتركة بين الكلية ومثيلاتها المتبعة لنفس معايير الجودة.