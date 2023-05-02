رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب المحافظات غدا.. والعظمى في الصعيد 37 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في المحافظات غدا، موضحة وجود تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا على كافة الأنحاء بالجمهورية، حيث تشهد عدة محافظات رياح مثيرة للرمال والأتربة.

رياح وأتربة تضرب المحافظات غدا الأربعاء

وأوضحت الأرصاد الجوية وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على عدد من المحافظات، ففي محافظات السواحل الشمالية الغربية تكون نشطة وتصل سرعتها إلى 38 كيلومترا في الساعة، وفي محافظات القاهرة الكبرى تكون الرياح نشطة أحيانا وسرعتها 30 كيلومترا في الساعة، وفي محافظة جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تصل سرعتها 34 كيلومترا في الساعة، وفي محافظات الوجه البحري تكون الرياح نشطة أحيانا وبسرعة 30 كيلومترا في الساعة.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن باقي المحافظات تشهد رياح معتدلة، ففي محافظات السواحل الشمالية الشرقية معتدلة بسرعة 28 كيلومترا في الساعة، وفي محافظات شمال الصعيد تكون الرياح معتدلة بسرعة 26 كيلومترا في الساعة، وفي محافظات جنوب الصعيد تكون الرياح معتدلة بسرعة 20 كيلومترا في الساعة.

حالة الطقس غدا الأربعاء في المحافظات

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 مئوية، وفي السواحل الشمالية الغربية 30 مئوية، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 25 مئوية، وفي محافظات الصعيد تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 35 إلى 37 مئوية.

كما حذرت الأرصاد، المسافرين من الشبورة المائية على الطرق بأغلب المحافظات على مستوى الجمهورية، كما تشهد أغلب المحافظات انتشار السحب والغيوم، عدا مدن الصعيد فالأجواء بها مشمسة.