مصر ونيوزلندا يبحثان تعزيز التعاون السياحي.. نمو يصل لـ30% سنويا

قالت وزارة السياحة والآثار، إن غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، التقت اليوم، إيمي لورنسون، سفيرة نيوزلندا في القاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة.

تحقيق نمو في الحركة السياحية من 25 إلى 30%

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أنه جرى التأكيد خلال الاجتماع على العلاقات المتميزة بين مصر ونيوزيلاندا، والحديث عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25% : 30% سنويا في صناعة السياحة بمصر، والتي تتمثل أبرز محاورها في إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، بجانب العمل على تطوير وتحسين التجربة السياحية في مصر.

جهود الدولة لتعزيز السياحة الخضراء

وأضافت أن نائب وزير السياحة والآثار، استعرضت الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز السياحة الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والتراث الحضاري، وتشجيع المنشآت الفندقية للتحول إلى خضراء صديقة للبيئة، بالإضافة إلى استعراض المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المختلفة التي يزخر بها المقصد المصري؛ منها السياحة الثقافية والترفيهية والمغامرات وغيرها.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء أكد على اهتمام السائح النيوزلندي بالسياحة الخضراء والمستدامة والسياحة الثقافية وسياحة المغامرات إلى جانب رغبته في الاندماج مع المجتمع المحلي في المقاصد التي يزورها، وأن مصر من المقاصد السياحية المتميزة له لأنها تمتلك فرصا سياحية كبيرة بما تزخر به من أنماط سياحية متنوعة خاصة السياحة الثقافية التي تحظى بشغف كبير من السائح النيوزلندي، إضافة إلى اختلاف المواسم المناخية بين مصر ونيوزلندا، ما يمثل فرصة كبيرة للترويج للمقصد المصري في نيوزلندا، وأن السائح النيوزيلاندي الذي يزور مصر يكون من ذوي الإنفاق المرتفع.

وحضر الاجتماع المستشار عمرو عبد الله المشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ومحمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وإيمان جاويش مستشار السياسات بسفارة نيوزلندا في القاهرة.