سفير عُمان: زيارة السلطان هيثم للقاهرة تتناول تعزيز التعاون المشترك

أكد سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة والمندوب الدائم للسلطنة بالجامعة العربية، السفير عبد الله الرحبي، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان، لمصر سوف تستمر لمدة يومين.

مباحثات حول القضايا الإقليمية والدولية

وأضاف «الرحبي»، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت، أنَّ جدول زيارة السلطان هيثم بن طارق يشمل العديد من المباحثات بين الجانبين المصري والعُماني، موضحا أنَّ المباحثات ستتناول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

بحث فرص التعاون الاقتصادي

كما كشف سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة عن جانب آخر من جدول أعمال الزيارة، وهو لقاء وزير المالية والوفد الاقتصادي المرافق مع مستثمرين مصريين، واستعراض فرص التعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين.

ووصف السفير العُماني زيارة السلطان هيثم بن طارق للقاهرة، وهي الأولى منذ توليه الحكم في يناير 2020، بأنها «تاريخية»، خاصة وأنها تأتي عقب انعقاد القمة العربية في جدة، بمشاركة سلطنة عُمان.

وتابع بقوله: «كانت مشاركة سلطنة عمان بقمة جدة فاعلة لترميم البيت العربي، وسط زخم وطموح عربي كبير، ساهمت النتائج الإيجابية التي حققتها القمة العربية في دورتها الـ32، في ترسيخه».