الفئات المعفاة من مصروفات العام الدراسي 2024.. 21 أسرة بقرار وزاري

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المعفاة من مصروفات المدارس الحكومية، للعام الدراسي 2023-2024 المقبل، بقرار وزاري، وبناء عليه أرسلت الوزارة خطابات لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

وشدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع وكلاء الوزارة، الالتزام بتنفيذ القرار من تاريخ صدوره، وتوزيع النشرات بالقرار على جميع مديريات التربية والتعليم في 27 محافظة بجميع أنحاء الجمهورية.

قائمة الفئات المعفاة من مصروفات المدارس 2024

وحصلت «الوطن» على قائمة بالفئات المعفاة من المصروفات، تستعرضها في التقرير التالي:

1- أبناء شهداء ثورة 25 يناير، من الفئات المعفاة من مصروفات المدارس 2024:

2- أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي.

3- أبناء الأسر المستفيدة من المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.

4- الطلاب يتامى الأب.

5 - الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

6- أبناء المرأة المعيلة من الفئات المعفاه من مصروفات المدارس 2024.

7- أبناء المرأة مهجورة العائل والمطلقة.

8- أبناء المكفوفين.

9- ذوي الاحتياجات الخاصة.

10 - أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

11- أبناء الذكور غير القادرين المفرج عنهم من السجون حديثًا، بعد إجراء بحث اجتماعي.

12- أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

13- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورمادة «في محافظة البحر الأحمر».

14- طلاب مدارس شمال سيناء.

15- الطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

طلاب مدارس التربية الخاصة

16- طلاب مدارس التربية الخاصة.

17- طلاب مدارس الفصل الواحد.

18- طلاب مدارس التعليم المجتمعي.

19- طلاب المدارس الصديقة للفتيات.

20- طلاب المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.

21- الطلاب المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.