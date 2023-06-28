أمريكي يضرب محاميه بعد الحكم عليه بالإعدام (فيديو)

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لقاتل يدعى «جوزيف زيلر» أمريكي من ولاية فلوريدا متهم بجريمتي قتل طفلة وجليسة أطفال، وحاول المحامي الخاص به «كيفن شيرلي» الدفاع عنه، بحسب ما ذكرته شبكة «فوكس نيوز»، إلا أنه فشل.

وبعد فشل المحامي بالدفاع عن زيلر وأصدر القاضي حكم بالإعدام فطلب زيلر من المحامي الاقتراب، متظاهراً بأنه سيقول له شيء في أذنه، ولكن باغته بلكمة قوية بكوعه داخل قاعة محكمة ولاية فلوريداً وتسقطه أرضاً لفشله في الدفاع عنه.

????اعتدى الأمريكي جوزيف زيلر المحكوم عليه بالإعدام على محاميه كيفن شيرلي، في قاعة المحكمة بولاية #فلوريدا الأمريكية، بعد أن رفض القاضي إعادة محاكمته.#الإعدام #شو_صار pic.twitter.com/PighhVV1ku — شو صار بلاس (@shusarplus) June 28, 2023

رفض طلب القاضي

وتجدر الإشارة إلى أنه صدر حكمين بالإعدام ضد جوزيف زيلر، 61 عامًا، بتهمة اغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا وجليستها في عام 1990.

وكانت جلسة المحكمة تنظر في طلبه لإعادة المحاكمة، لكن القاضي رفض الطلب.