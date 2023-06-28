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أمريكي يضرب محاميه بعد الحكم عليه بالإعدام (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
08:33 م | الأربعاء 28 يونيو 2023
جوزيف ريلز داخل المحكمة

جوزيف ريلز داخل المحكمة

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لقاتل يدعى «جوزيف زيلر» أمريكي من ولاية فلوريدا متهم بجريمتي قتل طفلة وجليسة أطفال، وحاول المحامي الخاص به «كيفن شيرلي» الدفاع عنه، بحسب ما ذكرته شبكة «فوكس نيوز»، إلا أنه فشل.

وبعد فشل المحامي بالدفاع عن زيلر وأصدر القاضي حكم بالإعدام فطلب زيلر من المحامي الاقتراب، متظاهراً بأنه سيقول له شيء في أذنه، ولكن باغته بلكمة قوية بكوعه داخل قاعة محكمة ولاية فلوريداً وتسقطه أرضاً لفشله في الدفاع عنه. 

رفض طلب القاضي

وتجدر الإشارة إلى أنه صدر حكمين بالإعدام ضد جوزيف زيلر، 61 عامًا، بتهمة اغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا وجليستها في عام 1990.

وكانت جلسة المحكمة تنظر في طلبه لإعادة المحاكمة، لكن القاضي رفض الطلب.

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