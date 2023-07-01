كيف كان يقضي النبي يومه؟.. مجمع البحوث يجيب

يسعى الكثير من المسلمين للتعرف عن كيفية قضاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليومه؛ ليقتدوا به في تعاملاتهم اليومية، ونشر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف منشورا جديدا عن كيفية قضاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليومه.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن النبي الكريم كان يفتتح يومه بذكر الله والصلاة والدعاء والاجتهاد في العبادة، فضلا عن العمل على خدمة أهله ونفسه يقضي وقتا كبيرًا في الدعوة والنصح والتوجيه والتشريع، بالإضافة إلى تفقده لأحوال الناس في معاشهم وتعاملاتهم وأسواقهم.

كيف كان النبي يقضي يومه

وأضاف مجمع البحوث الإسلامية، أن النبي كان يجالس الناس ويسأل عنهم ويزور المريض ويجيب الداعي ويمشي في حاجة الضعيف والمسكين.

كيف كان شكل النبي

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولد عام 570 ميلادي، وكان قوي البنية وفارسا يستطيع المحاربة فوق الخيل فضلا عن أنه كان يحقق 10 من 10 في الرماية.

وأضاف خلال لقاء سابق مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، على قناة «سي بي سي»، أن النبي الكريم كانت لحيته متساوية وشعره ناعما ولون بشرته بيضاء، ولون عينيه أسود وفمه كبير ولذلك كان إذا تحدث يظهر بشكل واضح في مخارج الألفاظ، فضلا عن أنه كان يرتدي الجلابية والتي تشبه ملابس السودانيون في الوقت الحالي.