إصابة سيدتين في انقلاب توكتوك بشمال سيناء

أصيبت امرأتان في حادث انقلاب توكتوك بمركز بئر العبد، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصابتين إلى مستشفى بئر العبد

وقال هيئة الإسعاف في بيان، إنه تم نقل سيدتين مصابتين بإصابات متنوعة في الرأس والجسم إلى مستشفى بئر العبد للعلاج.

وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ الجهات المعنية بالحادث لمتابعة سير التحقيقات، بعد تقديم بيانات السيدتين.

وكانت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء تلقت إخطارًا بانقلاب توكتوك دون لوحات معدنية أثناء سيره في أحد شوارع قرية نجيله في مركز بئر العبد، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب هذا في أصابة السيدتين.

المصابتان تخضعان للعلاج بمستشفى بئر العبد

وقال مصدر طبي بمستشفى بئر العبد، إنهم وصل إليهم سيدتين مصابتين بإصابات متنوعة، وهما: فرحانة سالمان إبراهيم، 64 سنة، من قرية قاطية ببئر العبد، باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي بالجبهة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وسامية محمد عبدالسلام، 40 سنة، من قرية قاطية في بئر العبد، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وهما تخضعان للعلاج.