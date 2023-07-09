 «التخطيط» تعلن الوصول للتصفيات قبل النهائية لمسابقات المشروعات التنموية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الوصول للتصفيات قبل النهائية لمسابقات المشروعات التنموية وأوراق السياسات بجامعة بني سويف، وذلك ضمن أنشطة مبادرة شباب من أجل التنمية، وشارك الدكتور محمد علاء، مسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمشرف العام على مبادرة شباب من أجل التنمية بالوزارة، فعالية لجان تحكيم أوراق السياسات والمشروعات التنموية بجامعة بني سويف، بحضور الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

واستعرض الدكتور محمد علاء، أهداف مبادرة شباب من أجل التنمية، ومعايير تحكيم أوراق السياسات والمشروعات التنموية في مسابقات المبادرة للعام الجامعي 2022-2023، مؤكدًا أهمية ربط إنتاج الشباب المشاركين باستراتيجيات الدولة المصرية وخططها التنموية، موضحًا أن المبادرة تهدف بشكل رئيسي لإشراك الشباب في صنع السياسات العامة وإعداد مشروعات تنموية قابلة للتنفيذ، مما يساهم في مشاركة الشباب في العمل العام بأفكار بناءة ومُتقدمة.

تقديم البرامج التدريبية وورش العمل

وأشاد مسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمجهودات الشباب المشاركين في المسابقات والعمل الجماعي للفرق البحثية وتعاونهم الذي أسفر عن إنتاج أفكار مبتكرة ومقترحات لسياسات عامة لقضايا معاصرة اقتصادية واجتماعية وبيئية، موضحًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمجلس الأعلى للجامعات تحرص على تقديم البرامج التدريبية وورش العمل كافة لتمكين وتأهيل الشباب من إعداد أوراق سياسات ومشروعات تنموية ناجحة، وتعظيم فرص الاستفادة من أفكار الشباب وآرائهم والعمل على إشراكهم في صنع السياسات وبناء الجمهورية الجديدة.

ربط المشروعات التنموية الفائزة بداعمين من القطاع الخاص

كما أكد دعم الوزارة لوضع أفكار ومبادرات الشباب موضع التنفيذ، مشيرًا إلى عقد شراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لتنقيح أوراق السياسات الفائزة تمهيدًا لنشرها ضمن إصدارات المركز وإيصالها إلى صناع القرار كل في مجال تخصصه، وكذلك العمل علي ربط المشروعات التنموية الفائزة بداعمين من القطاع الخاص وغير الهادف للربح بهدف تطبيق المبادرات والمشروعات الفائزة.

دعم السياسات العامة للدولة

ومن جانبه، أشاد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بدور مبادرة شباب من أجل التنمية، حيث تعد المبادرة ترجمة للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية للاستماع إلى آراء وأفكار الشباب والعمل على الاستفادة منها، وتقديم أوراق سياسات ومشروعات تنموية متطورة تساهم في دعم السياسات العامة للدولة، وتنعكس بشكل إيجابي على عملية التنمية.

كما أثنى الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي (المجلس الأعلى للجامعات)، مما يشجع روح الابتكار والإبداع لدى شباب الجامعات وأهمية تقديم البرامج التدريبية التي تثقل من مهارات وقدرات الطلاب الإبداعية مما يؤهلم لسوق العمل والمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة.

محاور الصحة وتمكين المرأة والبيئة والزراعة

وأكدت الدكتورة هالة السنوسي، منسق مبادرة شباب من أجل التنمية بجامعة بني سويف، أن الجامعة قدمت التسهيلات كافة للفرق المشاركة في المبادرة. يُشار إلى أن موضوعات أوراق السياسات والمشروعات التنموية تضمنت محاور تنمية الوعي بقضايا الأسرة المصرية، إعداد معلمين مؤهلين لاستراتيجية اصلاح العليم، دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى محاور الصحة وتمكين المرأة والبيئة والزراعة وسوق العمل.