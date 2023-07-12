إيقاف عدد من العاملين المقصرين بوحدة محلية في الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إيقاف عدد من العاملين المقصرين عن العمل، لمدة 3 أشهر، أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

أسماء العاملين المقصرين

ووفقا للبيان الصادر عن المحافظة، أصدر محافظ الشرقية القرار 5602 لسنة 2023 بوقف كل من « ا.ع س» رئيس الوحدة المحلية بالهيصمية بمركز ومدينة فاقوس، و«ج. ف م» رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية، و«ج. إ ح» مشرف بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية، و «ع. ا ا» مشرف فني بالوحدة المحلية، و«م. ا م» مشرف فني بالوحدة المحلية.

وأكد المحافظ أنه دائم المتابعة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالإدارات الهندسية، وذلك لضبط منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقصرين.