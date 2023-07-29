5 كتب مهمة لطلاب الثانوية العامة لتغيير حياتهم بعد ظهور النتيجة

حالة من الاكتئاب يدخل فيها بعض الطلاب عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، إذا لم يحصلوا على المجموع المطلوب للالتحاق بالكلية التي يحلمون بها، فيتملك منهم اليأس ويمرون بأوقات عصيبة من فقد الشغف والأمل، والشعور بعدم الثقة في النفس، لذلك تستعرض «الوطن» في هذا التقرير، أهم الكتب التي يمكن أن تغير حياتك للأفضل لتصبح شخصا ناجحا وواثقا في ذاتك وقدراتك.

«نظرية الفستق».. كتاب لتحسين الحياة الذاتية

تناول كتاب «نظرية الفستق»، للكاتب فهد عامر الأحمدي، فكرة التغيير الشخصي وتحسين الحياة الذاتية، وأهمية تحويل الطاقة السلبية إلى إيجابية، ويشرح كيفية التفكير الإيجابي وتعزيز الثقة بالنفس والتغلب على الخوف والتحفيز الذاتي.

كتاب «استراحة نفسية».. وعي جديد يقود لحياة صحية

كتاب «استراحة نفسية» للكاتب كريم إسماعيل، يمزج بين العلم والدين والفلسفة، ليجعل الطالب أو القارئ يخلق وعيًا جديدًا يقودك لحياة ذات صحة نفسية أفضل، لتشعر براحة، خصوصا من تعب الامتحانات، ويمنحك دافعا تحفيزيا للسيطرة على اكتئاب ما بعد معرفة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.

كتاب «قوة الفشل».. النجاح نابع من الفشل

«قوة الفشل» للكاتب شارلز مانز، يؤكد أن نور النجاح، ينبع من ظلام الفشل، ليصبح الإخفاق دافعًا قويًا لتحقيق النجاح على المستويين الشخصي والمهني، إذا توفرت الإرادة القوية مع تقديم العديد من النصائح التي تجعل من الفشل وقودًا، لتذكية نار النجاح وتحقيق الأحلام.

كتاب «العادات السبع للناس الأكثر فعالية»

كتاب «العادات السبع للناس الأكثر فعالية» للكاتب سيتفن آر كوفي، يساعد في حل المشاكل التي تخلفها المهنة والحياة لمواجهة التحديات والصعوبات التي يمر بها الإنسان بعد تعرضه لموقف صادم لم يتوقع حدوثه.

كتاب «تخلص من ولكن»

كتاب «تخلّص من ولكن» للكاتب شون ستيفنسون، حيث يوضح الكتاب كيفية تجاوز حدودك وخبراتك ومشاركة مواهبك على أعلى مستوى، إذا قرأت هذا الكتاب بالكامل، واتبعت الدروس بعناية، فسترى كيف ستُغني حياتك وتتحول إلى حياة أخرى جديدة تماماً ومريحة تكون فيها واثقا من نفسك وقدراتك خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.