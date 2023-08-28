كاتب صحفي: الهوية الوطنية يجب أن تكون دستورا للجميع

أكد الكاتب الصحفي، رفعت رشاد، أنه إذا ترك المجتمع دون صهر عناصره سواء اجتماعية واقتصادية وعادات وتقاليد وأديان ولغة وأخلاق ومبادئ سيشكل خطرا كبيرا.

رشاد: العوامل الثقافية للمجتمع متفرقة خطر على بنائه

وأضاف «رشاد» خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه «لو تركت العوامل الثقافية للمجتمع متفرقة فكل فئة ستتبنى وجهة نظر أو ثقافة معينة من هذه العوامل والعناصر فستقاتل وتتصارع من أجل أن تسود ثقافتها، أي من أجل اعتقاداتها وما تؤمن به، ما يمثل خطورة على بناء الدولة».

نحتاج هوية أساسها المواطنة

وتابع الكاتب الصحفي، مشدداً على أهمية التأكيد على ما يجمع بين العناصر المختلفة الهوية المشتركة التي يجب أن تكون بين الجميع، وهي هوية أساسها المواطنة وكأنها دستور غير مكتوب لكنه يسري على الجميع من في البلد سواء نشعر أو بدون شعور فنتبنى عادات وتقاليد مشتركة وثقافة وتاريخ مشترك أيضا، قائلاً: «أما إذا لم نلتزم بهذا الأمر يترتب عليه شرر شديد للدولة».