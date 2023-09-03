تساوي كم لاعب من ليفربول؟.. قيمة صفقة صلاح الخرافية تقلب الموازين

مزاد لن يتوقف قبل يوم 7 سبتمبر، وذلك بعدما قرر اتحاد جدة وضع أعلى مقابل مادي ممكن، من أجل الفوز في النهاية بخدمات محمد صلاح، قادمًا من ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل تمسك الريدز بالإبقاء على إحدى الركائز الأساسية داخل قلعة «أنفيلد».

قيمة صفقة انتقال صلاح لاتحاد جدة تساوي 5 لاعبين في ليفربول

أكثر من 175 مليون يورو سيتم وضعها على طاولة ليفربول من أجل حسم صفقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة، الأمر الذي سيصعب مهمة التمسك بالفرعون المصري من قبل الإدارة، في ظل وجود عرض مغرٍ من شأنه أنه ينهي أزمة الغياب عن سباق الانتقالات والاكتفاء بصفقات غير مُجدية لا تشكِّل أي إضافة للفريق، خاصة أن المقابل المادي في الصفقة يضاهي القيمة السوقية لأكثر من 5 لاعبين في الريدز.

القيمة المادية في صفقة انتقال صلاح المرتقبة إلى اتحاد جدة، تساوي القيمة السوقية لـ5 نجوم داخل الريدز في الوقت الحالي، لعل أبرزهم البرازيلي أليسون بيكر الحارس الأساسي للريدز، والذي يعد الأفضل في الدوريات الـ5 الكبرى بالسنوات الأخيرة، وتساوي قيمته السوقية 35 مليون يورو.

وعلى مستوى الدفاع، القيمة السوقية للهولندي فيرجيل فان دايك تساوي 35 مليون يورو، تعد الأعلى في الوقت الحالي، باعتباره يشارك أساسيًا في جميع مباريات الريدز، إلى جانب كونه ركيزة أساسية مع منتخب بلاده، فيما تصل قيمة ترينت ألكسندر أرنولد إلى 65 مليون يورو.

وعلى صعيد خط الوسط، القيمة السوقية لتياجو ألكانتارا لا تتخطى الـ12 مليون يورو، رغم كونه أحد نجوم الريدز في الوقت الحالي، لكن الإصابات هددت مشاركته في جزء كبير من المواسم الماضية، وأخيرًا هارفي إليوت الذي بات الابن المدلل ليورجن كلوب، إذ يعتمد عليه بشكل كبير في المباريات، وفي بعض الأحيان يشركه على حساب محمد صلاح، وتصل قيمته السوقية إلى 35 مليون يورو.