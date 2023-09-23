أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، رابط الاستفسار عن وحدات الحي السكني r3 بالعاصمة الإدارية، وذلك في إطار توجهات الجهاز بالتيسير على الموظفين الذين أبدوا رغباتهم في الإقامة، بالوحدات السكنية التي وفرتها الدولة لموظفي الجهات الحكومية المنتقلين للعاصمة الإدارية.

وحدات متميزة بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية

وأصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منشورا، أخطر فيه الموظفين المنتقلين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بـ الحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية، وذلك عبر إرسال رسائل نصية «sms» بضرورة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان لدفع مبلغ جدية الحجز.

وحدد الجهاز في المنشور مدة التقديم لحجز وحدات الحي السكني r3 العاصمة الإدارية، خلال الفترة من الفترة من 24 سبتمبر الجاري إلى 24 أكتوبر المقبل، وذلك حتى يتسنى بدء تخصيص الوحدات السكنية للراغبين منهم في الإقامة بالعاصمة الإدارية.

رابط الاستعلام عن وحدات الحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية

ويستطيع الموظفون الراغبون في الإقامة وحدات الحي السكني r3 العاصمة الإدارية الحصول على خدمة الاستعلام والاستفسار على التطبيق الخاص بالانتقال لجميع الموظفين المنتقلين من خلال الرابط التالي: https://ncmove.caoa.gov.eg

ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنفيذ تكليفات اللجنة المشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2137 لسنة 2023، برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والإسكان والمجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، والمعنية بتيسير استلام الموظفين للوحدات المخصصة لهم.

جدير بالذكر أن سعي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتيسير على الموظفين الراغبين في الإقامة بالعاصمة الإدارية، يأتي في إطار الحوافز التي قررتها الحكومة للموظفين المنتقلين للعمل بمقار الوحدات الإدارية المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية، والتي تمنح الحق للموظف المنتقل في الاختيار بين الحصول على بدل انتقال نقدي يُصْرَف شهريًا، أو الحصول على وحدة سكنية في حي زهرة العاصمة بمدينة بدر، أو حي R3 بالعاصمة الإدارية.